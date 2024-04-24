На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

Главный городской фонтан полноценно заработает в майские праздники. Такое обещание дал глава Пензы Александр Басенко.
В среду, 24 апреля, он рассказал, что уже проводился пробный пуск пешеходных зон, проверялась работа механизмов в чаше фонтана. И хотя в основном все функционирует исправно, «дела еще есть».
«В ближайшие дни подрядчику предстоит наклеить светодиодную ленту по периметру чаши, смонтировать и установить часть насосов и софитов. Кстати, в этом году включим «пушки» - широкие форсунки, которые нагнетают воздух и выпускают водяные струи на высоту трехэтажного здания», - пояснил Басенко.
Он напомнил горожанам, что фонтан требует бережного отношения.
«Разбирая системы, специалисты находят мелкий сор, стекло. Все это приводит в негодность сложные механизмы и в конечном итоге лишает пензенцев комфортного отдыха. Давайте беречь нашу городскую достопримечательность, не использовать чашу для купания, и фонтан продолжит радовать нас еще долгие годы», - обратился к пензенцам глава города.
График работы гидротехнического сооружения опубликуют позже.
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