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Общество

На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

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Главный городской фонтан полноценно заработает в майские праздники. Такое обещание дал глава Пензы Александр Басенко.

На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

В среду, 24 апреля, он рассказал, что уже проводился пробный пуск пешеходных зон, проверялась работа механизмов в чаше фонтана. И хотя в основном все функционирует исправно, «дела еще есть».

На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

«В ближайшие дни подрядчику предстоит наклеить светодиодную ленту по периметру чаши, смонтировать и установить часть насосов и софитов. Кстати, в этом году включим «пушки» - широкие форсунки, которые нагнетают воздух и выпускают водяные струи на высоту трехэтажного здания», - пояснил Басенко.

На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

Он напомнил горожанам, что фонтан требует бережного отношения.

На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

«Разбирая системы, специалисты находят мелкий сор, стекло. Все это приводит в негодность сложные механизмы и в конечном итоге лишает пензенцев комфортного отдыха. Давайте беречь нашу городскую достопримечательность, не использовать чашу для купания, и фонтан продолжит радовать нас еще долгие годы», - обратился к пензенцам глава города.

На главном фонтане в Пензе будут работать «пушки»

График работы гидротехнического сооружения опубликуют позже.

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Источник — фото со страницы Александра Басенко
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