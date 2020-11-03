В Кузнецке отметили всплеск заражения коронавирусом

03.11.2020 | 10:21

В Кузнецке за минувшие выходные пневмонию зарегистрировали у 52 человек, ОРВИ - у 24. Эти цифры озвучили на совещании в местной администрации в понедельник, 2 ноября.

«Если провести мониторинг за октябрь - сентябрь, то за октябрь с коронавирусом выявлен 61 человек, 5 смертей, за сентябрь - 49, поэтому идет всплеск. С ОРВИ за октябрь - 3 280 человек, за сентябрь - 1 520.

Пневмония за октябрь - 331 человек, сентябрь - 119, то есть идет рост. За неделю 20 человек с ковидом», - сообщила представительница отдела демографии, социального развития и здравоохранения.

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский напомнил, что основная масса тяжелых пациентов - это диабетики и лица с ожирением.

«Если зацепает вот эта штуковина, тут тяжелый случай гарантирован. Самое главное сейчас, чтобы меньше народ контактировал между собой, а если контактировал, то соблюдал современные приличия в виде маски при походе в магазин и посадке в транспорт», - подчеркнул он.

Что касается пика заражения населения коронавирусом, то он, по мнению Златогорского, точно не определен.

«По прогнозам то ноябрь называли, то теперь середина декабря. Скорее всего, этот пик будет двигаться. Сейчас на Новый год народ нагуляется, нацелуется, в январе-феврале еще пик получим. Короче, наверное, будем двигаться в этом режиме очень долго и упорно. Не расслабляемся», - отметил он.

В целом в Пензенской области за октябрь коронавирусом заразились 4 181 человек. Это на 1 573 больше, чем в сентябре, когда инфекцию выявили у 2 608 жителей региона.