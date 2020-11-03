Пензенцы стали реже обращаться в минздрав за помощью при COVID-19

03.11.2020 | 11:44

В Министерстве здравоохранения Пензенской области отметили снижение числа писем, поступающих на специальный электронный адрес covid@mzs.penza.net.

Почтовый ящик был выделен в октябре с целью оперативно решать вопросы оказания медицинской помощи в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией.

Менее чем за сутки на e-mail поступило более 100 обращений, связанных с медицинской помощью в условиях распространения COVID-19.

С 26 октября по 2 ноября специалисты минздрава отработали более 200 обращений. Сейчас на электронный адрес приходит порядка 30 писем в день.

Граждане пишут, если им нужно вызвать на дом врача или бригаду скорой помощи, оформить больничный листа, организовать лекарственное обеспечения. Каждое обращение обрабатывается в течение суток.

«Не рассматриваются обращения, которые не содержат контактных данных (ф. и. о., адрес и телефон), а также те, которые требуют проведения проверки по фактам неудовлетворительного качества оказания медицинской помощи», - напомнили в пресс-службе минздрава.