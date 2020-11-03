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Общество

Пензенцы стали реже обращаться в минздрав за помощью при COVID-19

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В Министерстве здравоохранения Пензенской области отметили снижение числа писем, поступающих на специальный электронный адрес covid@mzs.penza.net.

Почтовый ящик был выделен в октябре с целью оперативно решать вопросы оказания медицинской помощи в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией.

Менее чем за сутки на e-mail поступило более 100 обращений, связанных с медицинской помощью в условиях распространения COVID-19.

С 26 октября по 2 ноября специалисты минздрава отработали более 200 обращений. Сейчас на электронный адрес приходит порядка 30 писем в день.

Граждане пишут, если им нужно вызвать на дом врача или бригаду скорой помощи, оформить больничный листа, организовать лекарственное обеспечения. Каждое обращение обрабатывается в течение суток.

«Не рассматриваются обращения, которые не содержат контактных данных (ф. и. о., адрес и телефон), а также те, которые требуют проведения проверки по фактам неудовлетворительного качества оказания медицинской помощи», - напомнили в пресс-службе минздрава.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А какой смысл в обращении к людям которые уничтожили медицину?!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.11.2020 12:00|

А какой смысл в обращении к людям которые уничтожили медицину?!

Медицину уничтожило нежелание большинства врачей работать при огромном желании получать деньги Им бы лишь итальянские забастовки устраивать

Гость||

Специализация стоит миллион рублей. Когда она окупится с зарплатой в 15 тысяч?

Гость||

В нормальной медицине эти вопросы решаются без электронных ящиков в рабочем порядке.

Гость||

Гость писал(a):

Медицину уничтожило нежелание большинства врачей работать при огромном желании получать деньги Им бы лишь итальянские забастовки устраивать
Сдохни, тролль! От канцероматоза лёгких, медленно и мучительно.

Имя: Гость
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