Пензенцам напомнили, куда обращаться с вопросами о медпомощи

15.10.2020 | 15:20

В Министерстве здравоохранения Пензенской области жителям региона напомнили о возможности обращений с вопросами по оказанию медпомощи в условиях пандемии коронавируса по электронному адресу covid@mzs.penza.net.

«Свои вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи на дому, сложностями при вызове врача на дом, при вызове бригады скорой медицинской помощи, с выпиской и получением больничного листа, и другие можно направить на электронный ящик», - пояснили в министерстве.

Письма рассматриваются в течение суток, после чего с отправителями связываются по телефону. Для этого пациенту необходимо в обращении указать Ф. И. О., адрес и контактный номер.

Также пензенцев просят не обсуждать в интернете диагнозы, назначение лечения и обращения в скорую помощь. Данные действия регулируют законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «О персональных данных».

Ранее жители области жаловались губернатору Ивану Белозерцеву в его инстаграм-аккаунте на невозможность сдать тест на COVID-19. По их словам, у больных с симптомами ОРВИ не берут анализ.

А в понедельник, 12 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась пензячка, сообщившая, что дозвониться в кол-центр городской поликлиники по номеру 999-130 нереально.