В Пензе наказали еще двух человек, не сдавших тест на ковид после Турции

Еще двух жителей Пензы привлекли к административной ответственности за то, что они не сдали тест на коронавирус после прилета из Турции.
Мужчина и женщина вернулись из путешествия 10 сентября. По закону они должны были в трехдневный срок пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате, заполнив соответствующую форму на портале госуслуг.
Однако ни тот, ни другая этого не сделали, проигнорировав требования Роспотребнадзора.
В итоге Железнодорожный районный суд оштрафовал каждого на 7 500 рублей.
Ранее одной из пензячек за аналогичное правонарушение назначили штраф в размере 15 000 рублей. 6 сентября женщина прилетела из Турции и не озаботилась сдачей теста.
Такую же сумму за забывчивость предстоит отдать путешественницам из Кузнецка и Заречного.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Разговаривают лвое:
-Я тест на ковид сдал!
- Поздравляю! И какой самый сложный вопрос был?
- ...!? Ты дурак?
- И что ты ответил?