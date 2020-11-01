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Общество

В Пензе наказали еще двух человек, не сдавших тест на ковид после Турции

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Еще двух жителей Пензы привлекли к административной ответственности за то, что они не сдали тест на коронавирус после прилета из Турции.

Мужчина и женщина вернулись из путешествия 10 сентября. По закону они должны были в трехдневный срок пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате, заполнив соответствующую форму на портале госуслуг.

Однако ни тот, ни другая этого не сделали, проигнорировав требования Роспотребнадзора.

В итоге Железнодорожный районный суд оштрафовал каждого на 7 500 рублей.

Ранее одной из пензячек за аналогичное правонарушение назначили штраф в размере 15 000 рублей. 6 сентября женщина прилетела из Турции и не озаботилась сдачей теста.

Такую же сумму за забывчивость предстоит отдать путешественницам из Кузнецка и Заречного.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Разговаривают лвое:

-Я тест на ковид сдал!

- Поздравляю! И какой самый сложный вопрос был?

- ...!? Ты дурак?

- И что ты ответил?

Гость||

Да сожгите парочку, потом они с самолёта будут бежать на тест

Гость||

То 7500, то 15000, непонятно!

Гость||

Ахахахахахахах, буртацкие дикари

Имя: Гость
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