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Общество

В Пензе оштрафовали туристку, не сдавшую тест на COVID-19 после Турции

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Жительницу Пензы, вернувшуюся из отпуска за границей, оштрафовали за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд.

6 сентября женщина прилетела в Россию из Турции. В течение трех дней после этого она должна была пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и загрузить его результаты на сайт госуслуг, но не сделала этого.

«По состоянию на 10 сентября результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР отсутствовали», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Представители ведомства составили в отношении гражданки протокол об административном нарушении. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Ранее на официальном сайте правительства Пензенской области опубликовали правила для прибывающих из других стран. О своем возвращении из-за рубежа обязательно нужно сообщить на горячую линию Пензенской области по номеру 8 (8412) 42-09-47, указав место, время пребывания и передав контактную информацию. В течение трех дней с момента прибытия следует сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. При появлении респираторных симптомов - сразу вызвать на дом врача.

Те, кто возвращается в регион воздушным транспортом, до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) должны заполнить электронную форму на портале госуслуг, а потом, на борту самолета, - анкету прибывающего. Также за три календарных дня необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на портале госуслуг.

На практике последнее требование оказалось практически невыполнимым. Чтобы успеть вовремя предоставить результаты теста на COVID-19, нужно пройти его сразу по возвращении из-за рубежа, то есть еще в аэропорту. Если откладывать процедуру до возвращения в Пензенскую область, может возникнуть задержка - исследование проводится до трех рабочих дней.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не сидится им дома!Что за необходимость летать за границу ?

Гость||

Можно подумать у нас нельзя заразиться короной... Тогда уж всем надо тесты делать

Гость||

Тест делается до до 5 рабочих дней!!!! 6 сентября воскресенье, если 7 и 8 числа сделала, до 10 ну никак он не мог быть готов, тогда надо штрафовать мед. учреждения, которые долго делают тесты. Кроме того, не забывайте из Москвы до Пенза еще доехать надо, сутки уходят на дорогу. Если человек прилетает в пятницу, в Пензе он он в будет в субботу, то есть сдать тест моет только в понедельник через 3 дня. Плюс 3-5 дней дать результат. Таким образом, реально подгрузить тест можно только через неделю, в течении 3 дней это нереально.

Гость||

На практике последнее требование оказалось практически невыполнимым. Чтобы успеть

Так на это и расчет, нашли бабло на за границу, будьте добры заплатите ковидный налог

Гость||

Пусть делают бесплатно тесты в аэропорту и на жд вокзале!!! Человек прибывает в город - бесплатно тест. Почему тесты платные?

Гость||

Это называется срубить бабла на пустом месте. О Великий роспотребпозор

Гость||

ВОПРОС: зачем сдавать тест на ковид,если тест покажет,что у тебя ковид,даже если и не ковид?Вот вопрос.

Гость||

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Гость||

Охреначить не за что-это они мигом! А реальные дела, обеспечить сиз или тесты всем сделать оперативно- даже не почешутся, только грозят и запрещают, больше никаких дел! А зарплатка-то не хилая у этих дармоедов! Тьфу!

Гость||

У нас тест показал не ковид, а антитела показали ковид.

Гость||

Гость писал(a):

ВОПРОС: зачем сдавать тест на ковид,если тест покажет,что у тебя ковид,даже если и не ковид?Вот вопрос.
Наоборот! Покажет как раз НЕ ковид, хотя на самом деле ковид.

Гость||

А я больной ковидом и тесты медики у меня не берут

Гость||

Им денег жалко, тратиться ещё на простолюдинов...

Гость||

Ещё надо загрузить все на наши сайты,которые висят постоянно !!!

Гость||

какая озорница. Так в итоге она поверилась на наличии хвори ?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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