В Пензе оштрафовали туристку, не сдавшую тест на COVID-19 после Турции

14.10.2020 | 11:04

Жительницу Пензы, вернувшуюся из отпуска за границей, оштрафовали за пренебрежение требованиями Роспотребнадзора. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд.

6 сентября женщина прилетела в Россию из Турции. В течение трех дней после этого она должна была пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и загрузить его результаты на сайт госуслуг, но не сделала этого.

«По состоянию на 10 сентября результаты лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР отсутствовали», - пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Представители ведомства составили в отношении гражданки протокол об административном нарушении. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Ранее на официальном сайте правительства Пензенской области опубликовали правила для прибывающих из других стран. О своем возвращении из-за рубежа обязательно нужно сообщить на горячую линию Пензенской области по номеру 8 (8412) 42-09-47, указав место, время пребывания и передав контактную информацию. В течение трех дней с момента прибытия следует сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. При появлении респираторных симптомов - сразу вызвать на дом врача.

Те, кто возвращается в регион воздушным транспортом, до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) должны заполнить электронную форму на портале госуслуг, а потом, на борту самолета, - анкету прибывающего. Также за три календарных дня необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на портале госуслуг.

На практике последнее требование оказалось практически невыполнимым. Чтобы успеть вовремя предоставить результаты теста на COVID-19, нужно пройти его сразу по возвращении из-за рубежа, то есть еще в аэропорту. Если откладывать процедуру до возвращения в Пензенскую область, может возникнуть задержка - исследование проводится до трех рабочих дней.