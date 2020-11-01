Оперштаб сообщил подробности о новых носителях COVID-19

01.11.2020 | 11:04

Среди новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области 28 детей. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщил региональный оперативный штаб.

Их возраст: 1 год, 4 года, 5, 6 (двое), 7, 9 (двое), 10, 11 (четверо), 12, 13 (четверо), 14, 15 (семеро) и 17 (двое) лет.

В общем география распространения такова: на Пензу пришлось 95 новых случаев из 165, на Пензенский район - 17, на Сердобский - 15, на Тамалинский - 10, на Кузнецкий - 6, на Бессоновский район и город Заречный - по 4, на Городищенский - 3, на Неверкинский, Бековский и Лопатинский - по 2, на Шемышейский, Колышлейский, Лунинский, Башмаковский и Камешкирский - по 1.

За все время пандемии вирус подхватили 15 423 жителя области, в том числе 995 несовершеннолетних. 11 244 человека выздоровели, 185 ушли из жизни.