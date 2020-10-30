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Общество

В ГИБДД рассказали о нарушителях, задержанных при рейде в Пензе

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Сотрудники регионального управления ГИБДД подвели итоги масштабной проверки, которая прошла на дорогах Пензы в четверг, 29 октября.

Несколько десятков служебных автомобилей выстроились на проезжей части в районе улицы 8 Марта. Инспекторы останавливали все транспортные средства, которые шли в направлении центра города, и проверяли водителей.

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали, что всего в мероприятии было задействовано 80 сотрудников Госавтоинспекции, а также представители общественности и СМИ.

В результате было выявлено 529 административных правонарушений. Двух водителей задержали в состоянии опьянения. Кроме того, за руль сели 9 человек, лишенных права управления транспортными средствами, и 3 никогда его не имевших.

Инспекторы составили 5 протоколов за выезд на полосу встречного движения, 53 - за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 28 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Со стороны пешеходов выявили 22 нарушения.

«В дальнейшем проведение подобных мероприятий планируется на постоянной основе - не только в Пензе, но и на территории других населенных пунктов», - подчеркнули представители УГИБДД.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Двух водителей задержали в состоянии опьянения. Кроме того, за руль сели 9 человек, лишенных права управления транспортными средствами, и 3 никогда его не имевших.
Останавливают все транспортные средства, но эти все равно на что то надеялись.

Гость||

Таперича все потенциальные нарушители (стрирайсеры, алкота за рулём, мажоры и т.п.) вздрогнут и нарушать правил не будут!

А "Сову" (и т.п. ресурсы) закрыть надобноть, как источник фейковой информации.

Гость||

Вообще, жалко сотрудников (( из-за, мягко говоря, не мудрости руководства, ставят под угрозу здоровье личного состава, в отделах и так болеют + нехватка сотрудников, скоро вообще никого не останется((

и главное, что этим актом они добились? что на след день пьяный не сядет за руль? или на пешеходном переходе сразу все начнут пропускать? бессмысленна акция, ставящая под удар прежде всего личный состав(((

Гость||

Гость писал(a):

что на след день пьяный не сядет за руль?
Так их же задержали. Значит не сядуд. За руль.

Гость||

Гость писал(a):

что на след день пьяный не сядет за руль?

Так их же задержали. Значит не сядуд. За руль.

ты думаешь,что в пензе только 2 пьяницы?

Гость||

Гость писал(a):

и главное, что этим актом они добились? что на след день пьяный не сядет за руль? или на пешеходном переходе сразу все начнут пропускать? бессмысленна акция, ставящая под удар прежде всего личный состав(((
правильно. совершенно бессмысленно

Гость||

Гость писал(a):

ты думаешь,что в пензе только 2 пьяницы?
А мне без разницы. Двоих поймали - уже в плюс.

Гость||

Всем, кто без масок был в машинах, штраф выписали? (Общественное место, более 50 человек собралось...)

Гость||

11.24

Сотрудников пожалел? Бедняжки, в народное хозяйство пусть идут , там сам себе хозяин.

Гость||

А можно дпсников так каждый день выстраивать, чтобы даунов на дорогах поменьше стало?

Гость||

Не только дпс но и всю кабинетную массу в конце рабочего дня в подобные рейды ежедневно , от души хотелось бы. Будем видеть что они за наши налоги работают а не только титьки мнут и бабки стригут с лохов

Гость||

За ежедневный !!! Рейд!!! Всех на улицы для организации порядка!!!

Гость||

Надо права сходить получить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Двух водителей задержали в состоянии опьянения. Кроме того, за руль сели 9 человек, лишенных права управления транспортными средствами,
За час работы.

Имя: Гость
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