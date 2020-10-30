В ГИБДД рассказали о нарушителях, задержанных при рейде в Пензе

30.10.2020 | 10:47

Сотрудники регионального управления ГИБДД подвели итоги масштабной проверки, которая прошла на дорогах Пензы в четверг, 29 октября.

Несколько десятков служебных автомобилей выстроились на проезжей части в районе улицы 8 Марта. Инспекторы останавливали все транспортные средства, которые шли в направлении центра города, и проверяли водителей.

В отделе пропаганды УГИБДД рассказали, что всего в мероприятии было задействовано 80 сотрудников Госавтоинспекции, а также представители общественности и СМИ.

В результате было выявлено 529 административных правонарушений. Двух водителей задержали в состоянии опьянения. Кроме того, за руль сели 9 человек, лишенных права управления транспортными средствами, и 3 никогда его не имевших.

Инспекторы составили 5 протоколов за выезд на полосу встречного движения, 53 - за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 28 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Со стороны пешеходов выявили 22 нарушения.

«В дальнейшем проведение подобных мероприятий планируется на постоянной основе - не только в Пензе, но и на территории других населенных пунктов», - подчеркнули представители УГИБДД.