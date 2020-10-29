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Общество

В Пензе сотрудники ГИБДД выстроились в коридор для массовой проверки

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Вечером в четверг, 29 октября, сотрудники регионального управления ГИБДД организовали в Пензе массовую проверку. По данным портала PenzaInform.ru, в городе провели широкомасштабный рейд по контролю за соблюдением правил дорожного движения.

Несколько десятков служебных автомобилей выстроились на проезжей части в районе улицы 8 Марта. Инспекторы останавливали все транспортные средства, которые двигались в направлении к центру города, и проверяли водителей.

Пензенские автомобилисты обсудили акцию в соцсетях.

«Первый раз такое вижу у нас», «В Самарской области давно так делают, а наши наверное тренируются», - поделились участники городского водительского сообщества в Viber.

«Война походу началась», «Корону ловят», - пошутили другие автомобилисты.

Не остались в стороне от обсуждения и подписчики водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Приятно посмотреть на порядок в этом городе… Давно пора», - написал один из его участников.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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