Роспотребнадзор: Маски нужны, чтобы защитить окружающих от себя

30.10.2020 | 18:00

Страна продолжает бить антирекорды. За минувшие сутки у 18 283 россиян диагностировали COVID-19. Количество смертельных исходов тоже максимально: за последние 24 часа от инфекции скончались 355 человек. Таковы данные оперативного штаба.

Пензенская область перешагнула порог в 15 000 случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии. В пятницу стало известно еще о 170 новых пациентах.

Если раньше многие не верили в существование опасной болезни, то сейчас, когда в кругу родных и друзей становится все больше инфицированных, люди начали задумываться о своем здоровье, облачаться в медицинские маски в общественных местах, опасаясь не административной ответственности, а заразы.

Обычные средства индивидуальной защиты не являются 100%-й гарантией безопасности, говорят представители Роспотребнадзора, но это барьер, который не дает частичкам вируса разлетаться повсюду. Поэтому закрывать рот и нос следует и больным, и, казалось бы, здоровым людям, которые могут быть бессимптомными носителями заразы. А таких немало.

«Чтобы защитить себя по полной программе, нужно приобретать специализированные маски-респираторы. Обычные лицевые маски (как сейчас на мне) необходимы для того, чтобы защитить окружающих от себя. Только при тотальном соблюдении режима маски могут дать нужный эффект», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Сохранение дистанции там, где это возможно, дезинфекция рук, самоизоляция граждан, находящихся в группе риска, - все это должно помочь в борьбе с распространением опасной инфекции и снизить число жертв коронавируса.

За прошедшие сутки болезнь унесла жизни еще двух пензенцев - мужчины 70 лет и женщины 1960 года рождения. Общее число летальных случаев в регионе достигло 180.