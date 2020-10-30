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Общество

Роспотребнадзор: Маски нужны, чтобы защитить окружающих от себя

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Страна продолжает бить антирекорды. За минувшие сутки у 18 283 россиян диагностировали COVID-19. Количество смертельных исходов тоже максимально: за последние 24 часа от инфекции скончались 355 человек. Таковы данные оперативного штаба.

Пензенская область перешагнула порог в 15 000 случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии. В пятницу стало известно еще о 170 новых пациентах.

Если раньше многие не верили в существование опасной болезни, то сейчас, когда в кругу родных и друзей становится все больше инфицированных, люди начали задумываться о своем здоровье, облачаться в медицинские маски в общественных местах, опасаясь не административной ответственности, а заразы.

Обычные средства индивидуальной защиты не являются 100%-й гарантией безопасности, говорят представители Роспотребнадзора, но это барьер, который не дает частичкам вируса разлетаться повсюду. Поэтому закрывать рот и нос следует и больным, и, казалось бы, здоровым людям, которые могут быть бессимптомными носителями заразы. А таких немало.

«Чтобы защитить себя по полной программе, нужно приобретать специализированные маски-респираторы. Обычные лицевые маски (как сейчас на мне) необходимы для того, чтобы защитить окружающих от себя. Только при тотальном соблюдении режима маски могут дать нужный эффект», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Сохранение дистанции там, где это возможно, дезинфекция рук, самоизоляция граждан, находящихся в группе риска, - все это должно помочь в борьбе с распространением опасной инфекции и снизить число жертв коронавируса.

За прошедшие сутки болезнь унесла жизни еще двух пензенцев - мужчины 70 лет и женщины 1960 года рождения. Общее число летальных случаев в регионе достигло 180.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Нормальная медицина нужна и нормальная власть, а не маски. Вот и весь сказ.

Гость||

Что за бред они несут?

Гость||

Карантин ещё захотите и деньги вам платить?

Гость||

защитить окружающих от себя а за чем здоровому человеку защищать от себя?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Роспотребнадзор: Маски нужны, чтобы защитить окружающих от себя
Давно известно, что маски в первую очередь должны носить здоровые по собственному мнению люди. Это прописная истина в борьбе с распространением любой ОРВИ, включая коронавирус.

Гость||

Маски нужны, чтобы защитить окружающих от себя

если ты болезненный то да носи маску, а если ты здоров то она не нужна.

Гость||

Гость писал(a):

что маски в первую очередь должны носить здоровые по собственному мнению люди.
маски должны носить хворые и те кто боится подхватить вирус.

а здоровому человеку она не нужна.

Гость||

Вот не хотите выполнять требования Роспотребнадзора,а потом для Вас придётся строить крематорий или отвозить в скотомогильник.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обычные средства индивидуальной защиты не являются 100%-й гарантией безопасности, говорят представители Роспотребнадзора, но это барьер, который не дает частичкам вируса разлетаться повсюду.
так частички разлетаться могут только от инфицированных.

Гость||

Гость писал(a):

а здоровому человеку она не нужна.
Это ваши заблуждения. Поскольку вы не врач вам просительно.

Имя: Гость
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