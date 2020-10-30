Пензенцам предложили узнать, сколько в них мобильного интернета

30.10.2020 | 08:59

Ученые предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они советуют измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объем всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайта. Для понимания: это число с 21 нулем.

А с чем сравнить личный трафик человека? Чтобы узнать это, можно пройти тест.

1. Начнем с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону. Что открываете первым?

- Выключаю будильник и ложусь досматривать сны [1 балл]

- Утром не до телефона. Максимум - открою список задач на сегодня и сразу бегу по делам [2 балла]

- Захожу в соцсети посмотреть, что нового, или читаю новости [3 балла]

- Открываю YouTube, завтракаю под парочку роликов [4 балла]

- Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok, сторис в Instagram или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты [5 баллов]

2. Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

- Почитаю книгу или порешаю сканворды [1 балл]

- Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку [2 балла]

- Буду скроллить соцсети или почитаю новости [3 балла]

- Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube или сериалы через стриминговые сервисы [4 балла]

- Придумаю интересный пост или сторис и выложу у себя в соцсетях тревел-репорт [5 баллов]

3. По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

- Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела [1 балл]

- Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече или закину в чат [2 балла]

- Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях [3 балла]

- Сделаю своему другу-«кошатнику» видеозвонок и покажу котиков, чтобы поднять ему настроение [4 балла]

- Смонтирую с помощью телефона ролик с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok или Instagram [5 баллов]

4. Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

- Только личная встреча [1 балл]

- Мне достаточно переписки [2 балла]

- Позвоню по мессенджеру [3 балла]

- Отправлю войс, так быстрее [4 балла]

- Skype, Zoom или другая видеоконференция [5 баллов]

5. К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чем думаете?

- Упасть на кровать и поспать [1 балл]

- Заказать вкусную еду [2 балла]

- Включить музыку и ни о чем не думать [3 балла]

- Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты [4 балла]

- Посмотреть сериал или фильм [5 баллов]

6. Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

- Ни в каком, разве что звонки или переписки [1 балл]

- В соцсетях [2 балла]

- Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube [3 балла]

- Пожалуй, в видеоконференциях [4 балла]

- Всех не перечислить [5 баллов]

7. Последний вопрос. Вот день и подошел к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

- Включу будильник и лягу на бок [1 балл]

- Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи [2 балла]

- Поскроллю соцсети, пока не начну «отключаться» [3 балла]

- Еще один ролик и на боковую, честно [4 балла]

- ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ! АААА! ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!! [5 баллов]

Если участник тестирования набрал в итоге менее 10 баллов, он человек традиционных развлечений: книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, он даже не замечает, что у него есть мобильный интернет.

В среднем ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых дискет. За год накопилась бы 62 000 таких дискет - если сложить их стопкой, она была бы высотой 180 метров.

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые есть риск переплатить при невыгодной тарификации интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. «Билайн» подготовил все это в тарифной линейке «Близкие люди».

10-15 баллов. Участник - человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления - в реальной жизни.

В среднем ежедневный трафик можно было бы сохранить на трех картах Micro SD объемом 128 Мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек.

Удобный вариант - коллективные тарифы, которые экономят средства и дают много преимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди» от «Билайн» можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера и не только.

16-22 балла. Про такого человека можно сказать, что телефон нужен ему не только для бесед. Он активно использует функционал смартфона. Обычный ежедневный трафик такого человека можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через телефон пройдет эквивалент 1 500 часов музыки - это 2 месяца танцев нон-стоп. Тут тоже подойдет тариф «Близкие люди».

23-29 баллов. Участник - любитель зависнуть в смартфоне и использует мобильный интернет активнее большинства пользователей. Средний трафик позволяет каждый день смотреть один эпизод сериала. 365 серий в год - это в среднем 45 мини-сериалов. Человеку с такими аппетитами может подойти новый продукт «Билайн» «Связь Z».

30 баллов и больше. Про таких говорят: пожиратель трафика. Обычно они закачивают около 1,4 Гб данных. За год через их смартфон проходит эквивалент 4 000 часов аудио в высоком качестве или 720 часов видео в стандартном разрешении. Оптимальный вариант - «Связь Z».