COVID-19 выявили в Пензе, Заречном и 22 районах сразу

30.10.2020 | 14:02

В пятницу, 30 октября, оперативный штаб Пензенской области озвучил географию заражения коронавирусом в регионе. В сводку попали сразу 24 муниципальных образования.

Это Пенза (77 заболевших), Кузнецкий, Шемышейский и Колышлейский районы (по 10), Лопатинский (7), Пензенский район и город Заречный (6), Городищенский, Малосердобинский, Земетчинский районы (по 5), Бессоновский (4), Каменский, Никольский, Тамалинский, Нижнеломовский и Неверкинский (по 3), Сердобский и Мокшанский (по 2), Вадинский, Лунинский, Иссинский, Сосновоборский, Камешкирский и Башмаковский (по 1).

Среди 170 новых инфицированных - 8 детей в возрасте 6, 9, 11, 13, 15 (двое) и 17 (двое) лет.

Под наблюдением находится 6 301 человек, снято с него 39 274. за сутки на коронавирус обследовали 3 914 жителей региона.

За все время пандемии инфекцию выявили у 15 090 человек, в том числе у 926 несовершеннолетних. 11 011 выздоровели, 180 ушли из жизни.