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Общество

COVID-19 выявили в Пензе, Заречном и 22 районах сразу

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В пятницу, 30 октября, оперативный штаб Пензенской области озвучил географию заражения коронавирусом в регионе. В сводку попали сразу 24 муниципальных образования.

Это Пенза (77 заболевших), Кузнецкий, Шемышейский и Колышлейский районы (по 10), Лопатинский (7), Пензенский район и город Заречный (6), Городищенский, Малосердобинский, Земетчинский районы (по 5), Бессоновский (4), Каменский, Никольский, Тамалинский, Нижнеломовский и Неверкинский (по 3), Сердобский и Мокшанский (по 2), Вадинский, Лунинский, Иссинский, Сосновоборский, Камешкирский и Башмаковский (по 1).

Среди 170 новых инфицированных - 8 детей в возрасте 6, 9, 11, 13, 15 (двое) и 17 (двое) лет.

Под наблюдением находится 6 301 человек, снято с него 39 274. за сутки на коронавирус обследовали 3 914 жителей региона.

За все время пандемии инфекцию выявили у 15 090 человек, в том числе у 926 несовершеннолетних. 11 011 выздоровели, 180 ушли из жизни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Всем крепкого здоровья!

Гость||

Заголовок очень сложен для понимания

Гость||

Это ПИ , они сами не понимают что пишут ! Люди не сдавшие ЕГЭ !

Гость||

Это просто чипок...

Гость||

Слава богу в Кузнецке ковида нет. Уже очень давно не выявляли и палаты полупустые. Не в пример другим.

Гость||

Гость писал(a):

Слава богу в Кузнецке ковида нет.
Кузнецкая медицина может преподать урок другим странам. Вот на кого должны равняться медики во всём мире.

Гость||

Гость писал(a):

Кузнецкая медицина может преподать урок другим странам. Вот на кого должны равняться медики во всём мире.
Этт правильно. Спалить последний аппарат КТ и объявить торги по выбору подрядной организации, сначала - для проведения диагностики, а затем и для проведения ремонта. "Это потребует времени "(с)

И вирус обходит Кузнецк десятой дорогой.

Имя: Гость
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