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Общество

С заботой об абонентах: «Билайн» сделал оплату газа удобнее

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«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания «Газпром межрегионгаз» объявляют о запуске проекта, благодаря которому жители Пензенской области и еще 49 субъектов РФ могут быстро и удобно оплатить счета за газ в собственных салонах связи «Билайн».

Чтобы воспользоваться услугой, нужно просто назвать сотруднику офиса номер лицевого счета и сумму платежа. Он проведет оплату и выдаст пользователю чек о совершенной операции. Информация о зачислении средств поступит в единую систему данных ООО «Газпром межрегионгаз».

Собственная разветвленная сеть салонов сотовой связи «Билайн», состоящая из нескольких тысяч офисов по всей России, позволяет ежедневно обслуживать абонентов во многих, даже совсем небольших населенных пунктах.

На данном этапе произвести оплату газа можно в офисах, расположенных в 50 субъектах Российской Федерации. В будущем «Билайн Бизнес» планирует сделать услугу доступной для всех жителей страны, а также предоставить абонентам возможность оплачивать газ через приложение «Мой Билайн».

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами «Билайн Бизнес»: «Сегодня салоны связи не просто место, которое обслуживает клиентов по своему прямому направлению - продаже телекоммуникационных услуг. Это универсальная точка, где можно приобрести мобильные устройства и сопутствующие аксессуары, а также решить различные бытовые вопросы. Например, оплатить счета за коммунальные услуги, в том числе за газ. В быту его использует более чем две трети населения России, поэтому сделать оплату удобной для всех категорий граждан, особенно для пожилых людей, необходимо».

Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз»: «Газпром межрегионгаз» работает в большинстве регионов Российской Федерации. В числе наших абонентов более 250 тысяч компаний и свыше 31 миллиона физических лиц. Мы заинтересованы в том, чтобы оплата потребленного газа была доступной и занимала минимум времени. Возможность оплачивать газ так же просто, как услуги сотовой связи, сделает сервис для абонентов доступнее и повысит собираемость платежей. В современном мире цифровые технологии развиваются стремительно и, безусловно, «Газпром межрегионгаз» идет в ногу со временем, совместно с партнерами реализуя инновации, полезные для наших клиентов».

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