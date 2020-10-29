Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа

29.10.2020 | 10:53

В четверг, 29 октября, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, чем СOVID-19 отличается от гриппа.

В первую очередь - скоростью передачи.

«Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19.

Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19», - сообщили в РПН.

Во-вторых, основная передача гриппа, в отличие от коронавируса, предсимптомная, то есть до появления симптомов.

«Предполагается, что репродуктивное число (число вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицированным человеком) для вируса COVID-19 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. Тем не менее оценки, сделанные для COVID-19 и гриппа, очень контекстуальны и зависят от временного периода, что затрудняет прямые сравнения», - признали специалисты.

Кроме того, несмотря на похожие симптомы (повышенная температура, сухой кашель), среди носителей гриппа и коронавируса разное количество тяжелых пациентов.

«Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% - тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% - критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа», - пояснили в управлении.

Наконец, сложные случаи коронавируса не характерны для детей, тогда как риску тяжелой гриппозной инфекции дети подвержены наряду с беременными, пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом.