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Общество

Новые проекты: психологи в загсах и использование старинных зданий

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В среду, 28 октября, в режиме видеоконференции состоялось обсуждение проектов, которые Пензенская область представит на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени».

Проекты разработаны по направлениям «Новая социальная стратегия», «Новое городское развитие», «Новая молодежная повестка» и «Современная экономика».

В частности, в направлении «Новая социальная стратегия» предлагается создание специальных психологических кабинетов в отделах ЗАГС. Их цель - укрепление семьи, популяризация семейных ценностей, а также профилактика разводов и поддержка семей, оказавшихся в кризисе.

В направлении «Новое городское развитие» разработан проект «Креативный хаб», который предполагает появление банка перспектив в области социального предпринимательства.

Также комиссия обсудила проект «Усадьба-шеринг» по восстановлению и сохранению исторических зданий и приспособлению их под современные нужды. После реставрации дома могут иметь различные функции: жилые, гостиницы, апартаменты, офисы, студии, кафе.

«Проекты рекомендованы для участия во всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени» и включения их в перечень лучших практик устойчивого развития «Смартека» для распространения в регионах РФ», - сообщили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.

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Источник — фото econom.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

проект «Усадьба-шеринг» по восстановлению и сохранению исторических зданий и приспособлению их под современные нужды. После реставрации дома могут иметь различные функции: жилые, гостиницы, апартаменты, офисы, студии, кафе
В смысле реставрировать предлагается за счет бюджета, а потом они перейдут в частные руки?

Гость||

Правильная задумка...Область на Всероссийском форуме "Сильные идеи для нового времени" должна предстать современной, благополучной, устремлённой в будущее. Не жалейте денег на красивую экспозицию. Вас обязательно заметят и похвалят. Может быть даже Сам.

Гость||

Психологов девать некуда? В школах избыток и все хорошо?

Гость||

Психолог со специализацией за 500 тыс- миллион туда не пойдет.

Гость||

Пустое. Народ туда не пойдет. Ради красивой бумажки только, типа мечтам вот так и сяк. Мячты в общем у нас таки. И кто-то за мячты получает оклад...

Гость||

Оклад реальный, не мячтовый. А вот если бы по факту выполненных работ, а не мечт платили им.

Имя: Гость
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