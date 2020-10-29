Новые проекты: психологи в загсах и использование старинных зданий

29.10.2020 | 10:22

В среду, 28 октября, в режиме видеоконференции состоялось обсуждение проектов, которые Пензенская область представит на всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени».

Проекты разработаны по направлениям «Новая социальная стратегия», «Новое городское развитие», «Новая молодежная повестка» и «Современная экономика».

В частности, в направлении «Новая социальная стратегия» предлагается создание специальных психологических кабинетов в отделах ЗАГС. Их цель - укрепление семьи, популяризация семейных ценностей, а также профилактика разводов и поддержка семей, оказавшихся в кризисе.

В направлении «Новое городское развитие» разработан проект «Креативный хаб», который предполагает появление банка перспектив в области социального предпринимательства.

Также комиссия обсудила проект «Усадьба-шеринг» по восстановлению и сохранению исторических зданий и приспособлению их под современные нужды. После реставрации дома могут иметь различные функции: жилые, гостиницы, апартаменты, офисы, студии, кафе.

«Проекты рекомендованы для участия во всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени» и включения их в перечень лучших практик устойчивого развития «Смартека» для распространения в регионах РФ», - сообщили в пресс-службе Министерства экономики Пензенской области.