«МегаФон» инвестирует 6 млрд в систему спутниковой передачи данных

29.10.2020 | 13:06

16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания «МегаФон» намерен направить 6 млрд рублей в ближайшие два года.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO.

На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования (как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке) и испытает их на земле и в космосе.

«МегаФон» первым в России внедрил стандарты 3G, 4G, первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced. «МегаФон» - многолетний чемпион по скорости интернета в стране по результатам международного исследования Ookla Speedtest. Оператор обладает самым широким покрытием сети по данным Роскомнадзора. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

«МегаФон» лидирует и по количеству обслуживаемых IoT-устройств в стране. Компания уже реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 млрд рублей.

«Наша цель - перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Цель, которую мы ставим перед собой, достаточно амбициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача - протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет», - рассказал Алексей Шелобков.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи - возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных: от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями будущее, - отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. - Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности от абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.

Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи - нынешних, завтрашних и послезавтрашних.

«МегаФон» всегда мыслит технологиями будущего, мы первые дали стране 3G и 4G, мы подключили рекордное количество обслуживаемых «умных» устройств интернета вещей, наш мобильный интернет самый быстрый в России. Мы готовы к серьезному изучению и - главное - созданию коммерчески успешных спутниковых сетей.

Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты - от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос».

«МегаФон 1440» - 100%-е дочернее предприятие «МегаФона», проектный офис для исследований использования низкоорбитальных спутниковых систем для высокоскоростной передачи данных.

Цифра «1440» в названии компании символична. Ровно столько оборотов вокруг земли сделал первый искусственный спутник Земли, космический аппарат «Спутник-1». Для «МегаФона» выбор такого названия для новой компании не только дань уважения историческому технорекорду в области космонавтики, но и символ новых, кажущихся на первый взгляд недостижимыми возможностей.

Алексей Шелобков родился в Москве в 1979 году, в 2002 году окончил с отличием Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. С 1999 по 2014 год занимал руководящие должности в лидирующих глобальных технологических компаниях. В 2014 году с единомышленниками создал компанию YADRO, собрав команду из более 500 российских инженеров и программистов.

YADRO - российская технологическая компания, разработчик и производитель вычислительных систем, платформ обработки и хранения данных. Входит в группу компаний «ИКС Холдинг». R&D центры компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге, собственная производственная площадка - в Московской области.

В состав YADRO входят российские разработчики микропроцессорных и микроконтроллерных ядер (Syntacore), умных устройств для интернета вещей (NotAnotherOne) и средств развертывания и автоматизации облачных сред (Digital Energy).

Компания занимает лидирующие позиции на отечественном рынке вычислительной техники, впервые в истории прервав многолетнее доминирование иностранных корпораций. Клиенты компании пользуются более чем 8 000 вычислительных систем от YADRO c общей емкостью хранения данных более 2 экзабайт. Компания активно развивает бизнес на международных рынках - от Китая до США.