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Общество

«Билайн Бизнес» запускает обновленную тарифную линейку «Яркий бизнес»

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«Билайн Бизнес» (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») обновляет тарифную линейку для корпоративных клиентов «Яркий бизнес». Она доступна к подключению с 7 октября во всех регионах присутствия «Билайн».

В рамках обновленной линейки доступно шесть пакетных тарифных планов (ТП). Теперь в них включено еще больше интернет-трафика, что отвечает росту спроса на услуги мобильного интернета: по данным за II квартал 2020 года, среднестатистический корпоративный абонент «Билайн» расходует на 44% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, на большинстве тарифов линейки интернет может быть полностью безлимитным - как вшитым в тариф, так и при подключении соответствующей опции, которая стоит всего 100 рублей в месяц. При этом в тариф уже включен безлимитный доступ к популярным мессенджерам, соцсетям, а также картографическим, почтовым и музыкальным сервисам.

В тарифной линейке «Яркий бизнес» можно самостоятельно сконструировать тариф, выбрав вариант с увеличенным или безлимитным пакетом интернета либо с безлимитными звонками в сети «Билайн» начиная с первой минуты разговора.

Также введен новый тариф с наполнением, достаточным для удовлетворения основных потребностей бизнеса в услугах мобильной связи, и абонентской платой от 200 рублей в месяц (в зависимости от филиала).

На трех старших ТП в пакет теперь включены международные звонки в 35 стран мира: 50, 100 и 150 минут. Объем интернет-трафика в международном роуминге - 300, 500 и 1 000 Мб соответственно.

На всех тарифных планах линейки абонентам доступна услуга «Облачная АТС» и бесплатный многоканальный номер на выбор (городской или мобильный). В состав тарифа, за исключением самого доступного, включена услуга «Облачная АТС».

Для подключившихся на тарифный план «Яркий бизнес» действует акция - 30 дней бесплатного использования облачных сервисов BeeCLOUD (серверов 1С, web-хостинга, почтовых серверов, виртуальных машин и т. п.), а в подарок клиент получает пакет таргетированных SMS-рассылок в количестве от 500 до 1 500 сообщений.

«Билайн» понимает, как важно дать бизнесу запуститься и встать на ноги, поэтому готов предлагать удобные цифровые инструменты для его поддержки и развития.

С подробными условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам можно ознакомиться на сайте b2b.beeline.ru.

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