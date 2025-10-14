Экономика

Новые правила расчета утильсбора решили отсрочить

Печать
Telegram

Введение новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в России решили отсрочить, но всего на 1 месяц.

Ожидалось, что они вступят в силу с 1 ноября. Эксперты уточняют: это приведет к росту стоимости новых машин и увеличению спроса россиян на автомобили в базовых комплектациях и модели с небольшим объемом двигателя. Премиум- и бизнес-версии иномарок многим станут недоступны.

Сейчас физлица, ввозящие в страну иномарки для личных нужд, уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке (машины до 3 лет - 3,4 тыс. рублей, остальные - 5,2 тыс.).

Минпромторг предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для импортных автомобилей категории M1 (они имеют, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения). С 1 ноября базовую ставку сбора для них хотят определять исходя из объема двигателя: чем он мощнее, тем выше утильсбор. То есть сумма резко увеличится. Льготные ставки сохранятся лишь для иномарок с мощностью менее 160 лошадиных сил.

Во вторник, 14 октября, депутаты в Госдуме задали первому заместителю председателя Правительства РФ Денису Мантурову вопрос о повышении ставок утилизационного сбора.

Он сообщил, что дал поручение Министерству промышленности и торговли РФ и министру Антону Алиханову «рассмотреть возможность перенесения на месяц срока введения этого решения». «Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант», - процитировали чиновника в Госдуме.

Вступление в силу новых параметров утильсбора отложат из-за задержавшейся доставки уже оплаченных автомобилей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети