Новые правила расчета утильсбора решили отсрочить

14.10.2025 | 16:28

Введение новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили в России решили отсрочить, но всего на 1 месяц.

Ожидалось, что они вступят в силу с 1 ноября. Эксперты уточняют: это приведет к росту стоимости новых машин и увеличению спроса россиян на автомобили в базовых комплектациях и модели с небольшим объемом двигателя. Премиум- и бизнес-версии иномарок многим станут недоступны.

Сейчас физлица, ввозящие в страну иномарки для личных нужд, уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке (машины до 3 лет - 3,4 тыс. рублей, остальные - 5,2 тыс.).

Минпромторг предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для импортных автомобилей категории M1 (они имеют, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения). С 1 ноября базовую ставку сбора для них хотят определять исходя из объема двигателя: чем он мощнее, тем выше утильсбор. То есть сумма резко увеличится. Льготные ставки сохранятся лишь для иномарок с мощностью менее 160 лошадиных сил.

Во вторник, 14 октября, депутаты в Госдуме задали первому заместителю председателя Правительства РФ Денису Мантурову вопрос о повышении ставок утилизационного сбора.

Он сообщил, что дал поручение Министерству промышленности и торговли РФ и министру Антону Алиханову «рассмотреть возможность перенесения на месяц срока введения этого решения». «Я уверен, что мы найдем оптимальный вариант», - процитировали чиновника в Госдуме.

Вступление в силу новых параметров утильсбора отложат из-за задержавшейся доставки уже оплаченных автомобилей.