В Пензе тарифы на ХВС и водоотведение могут поднять на 14,57%

16.10.2025 | 17:12

Стали известны новые вероятные лимиты повышения тарифов на ХВС и водоотведение в Пензе. Проект решения гордумы «О согласовании проекта Указа Губернатора Пензенской области «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области» был представлен на комиссии в четверг, 16 октября.

Ранее депутаты обратились к губернатору Олегу Мельниченко с инициативой об установлении предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги в Пензе с 1 июля по 31 декабря 2026-го на уровне, превышающем плановый предельный на тот же год. Речь шла о 16% для тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.

Специалисты министерства ЖКХ и ГЗН произвели свои расчеты и определили предельный индекс как 14,57%.

Ранее сообщалось, что повышение требуется для реконструкции сетей. Ресурсникам не хватает на это средств.

Присутствовавшие на комиссии депутаты одобрили проект, окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.