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Общество

Транспорт, дороги и медицина: жители Пензы задали вопросы мэру

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Жители Пензы задали несколько десятков вопросов главе администрации города Андрею Лузгину.

В среду, 28 октября, чиновник намерен провести прямую линию с своем аккаунте в Instagram. Жители областного центра задают ему вопросы в комментариях к анонсу мероприятия.

Судя по оставленным сообщениям, больше всего пензенцев волнует сохранение троллейбусов и другие проблемы, связанные с общественным транспортом. Также были озвучены вопросы в сфере здравоохранения, благоустройства и архитектурного стиля города, ремонта дорог и тротуаров.

Всего под постом чуть более 50 комментариев. При этом часть из них - ответы профильных ведомств на заданные вопросы. Трансляция начнется в 12:00.

20 октября аналогичный эфир провел губернатор Иван Белозерцев. Подписчики оставили ему более 1 500 комментариев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Наивные люди! Что они хотят услышать? Одни трансляции и конференции у всех, сплошное бла-бла-бла, а-а-а, э-э-э, б-э-э, м-э-э... Одна болтовня, никто работать не хочет!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Трансляция начнется в 12:00.
я за нагетсами.этот бред только под пиво зайдёт с крыльями.

Гость||

Лузгина гнать!

Гость||

Читаю официозные документы и не могу отделаться от мысли, что наша власть назначила себя самыми умными в стране нас — «дураков».

Они, похоже, действительно считают, что если их выбрали или назначили на должность, а перед этим они купили себе диссертацию и, используя служебное положение, получили научную степень, то это дает им право считать всех остальных, включая ученых и инженеров, глупыми и не способными самостоятельно определять направления развития, выбирать перспективные технологии.

Это финальный этап деградации власти, когда Роскосмосом руководит выпускник журфака, Роскомнадзором выпускник медицинского института, Минпромторгом руководит статистик, а генеральские погоны носит никогда не служивший, не заканчивавший военное училище и академию генштаба Шойгу.

Российская власть от Путина и до последнего чиновника это триумф серости и бездарности, возомнившей себя гениальной в любых вопросах.

Дмитрий Милин, публицист

Гость||

Гость писал(a):

Дмитрий Милин, публицист
Мы это уже прочитали, добрый человек! Не выкладывай, пожалуйста, цитаты из Милина под каждой новостью, хорош!

Имя: Гость
Комментарий:

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