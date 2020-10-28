Транспорт, дороги и медицина: жители Пензы задали вопросы мэру

28.10.2020 | 11:28

Жители Пензы задали несколько десятков вопросов главе администрации города Андрею Лузгину.

В среду, 28 октября, чиновник намерен провести прямую линию с своем аккаунте в Instagram. Жители областного центра задают ему вопросы в комментариях к анонсу мероприятия.

Судя по оставленным сообщениям, больше всего пензенцев волнует сохранение троллейбусов и другие проблемы, связанные с общественным транспортом. Также были озвучены вопросы в сфере здравоохранения, благоустройства и архитектурного стиля города, ремонта дорог и тротуаров.

Всего под постом чуть более 50 комментариев. При этом часть из них - ответы профильных ведомств на заданные вопросы. Трансляция начнется в 12:00.

20 октября аналогичный эфир провел губернатор Иван Белозерцев. Подписчики оставили ему более 1 500 комментариев.