Сетевое издание|18+|Четверг|19 июн 2025|18:39
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Сеть станций билайна обеспечат спутниковой связью нового поколения

Печать
Telegram

Erid: 2VfnxxXuiWC

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и мобильный оператор билайн на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и перспективных базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке.

Такой формат сотрудничества позволит клиентам билайна даже на географически удаленных территориях получить высокое качество услуг связи.

Партнерство между компаниями открывает новые возможности для развития телеком-инфраструктуры и появления связи в удаленных регионах России. Это станет возможным благодаря установке спутниковых абонентских терминалов на базовые станции билайна, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать волоконно-оптические линии связи.

Договор ориентирован на использование сервиса более чем на 440 наземных станциях оператора. Предусмотрено дальнейшее масштабирование проекта, в том числе в части предоставления спутниковых каналов связи корпоративным клиентам билайна.

Сотрудничество в рамках проекта по развитию спутниковой связи в России является частью стратегии оператора и направлено на расширение спектра применяемых технологических решений, особенно на удаленных и труднодоступных территориях. Это также соответствует курсу компании на развитие нестандартных телеком-направлений и применение гибких и инновационных решений.

«Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях. Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с «Бюро 1440» мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны. Это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов - часть нашей стратегии по построению по-настоящему доступной и качественной связи для удобства наших клиентов», - прокомментировал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

«Совместный проект с билайном показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку. В результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 году, а полноценный запуск планируется на 2027-й», - отметил генеральный директора «ИКС Холдинга», в структуру которого входит «Бюро 1440», Алексей Шелобков.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Сайт beeline.ru. ОГРН 1027700166636.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте