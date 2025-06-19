Сеть станций билайна обеспечат спутниковой связью нового поколения

19.06.2025 | 16:47

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Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и мобильный оператор билайн на полях ПМЭФ заключили комплексный договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и перспективных базовых станций оператора к низкоорбитальной спутниковой группировке.

Такой формат сотрудничества позволит клиентам билайна даже на географически удаленных территориях получить высокое качество услуг связи.

Партнерство между компаниями открывает новые возможности для развития телеком-инфраструктуры и появления связи в удаленных регионах России. Это станет возможным благодаря установке спутниковых абонентских терминалов на базовые станции билайна, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать волоконно-оптические линии связи.

Договор ориентирован на использование сервиса более чем на 440 наземных станциях оператора. Предусмотрено дальнейшее масштабирование проекта, в том числе в части предоставления спутниковых каналов связи корпоративным клиентам билайна.

Сотрудничество в рамках проекта по развитию спутниковой связи в России является частью стратегии оператора и направлено на расширение спектра применяемых технологических решений, особенно на удаленных и труднодоступных территориях. Это также соответствует курсу компании на развитие нестандартных телеком-направлений и применение гибких и инновационных решений.

«Мы как прогрессивная и технологичная компания рассматриваем спутниковую связь как новое передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях. Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с «Бюро 1440» мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны. Это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов - часть нашей стратегии по построению по-настоящему доступной и качественной связи для удобства наших клиентов», - прокомментировал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

«Совместный проект с билайном показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку. В результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 году, а полноценный запуск планируется на 2027-й», - отметил генеральный директора «ИКС Холдинга», в структуру которого входит «Бюро 1440», Алексей Шелобков.

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