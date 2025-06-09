12 июня пензенцев ждут перебои с мобильным интернетом

09.06.2025 | 11:53

В четверг, 12 июня, когда будут отмечаться День России и День города (0+), в местах проведения массовых мероприятий в Пензе возможны перебои с мобильным интернетом.

«Это делается в целях безопасности», - пояснил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Празднование 12 июня начнется в 9:30. В сквере Воинской доблести, расположенном в границах улиц Володарского и Максима Горького, состоится открытие памятного знака, посвященного участникам СВО.

Далее праздник будет отмечаться в разных локациях: на Соборной площади, площади Ленина, в сквере Дениса Давыдова, у стелы «Росток», в сквере Славы, на Фонтанной площади, в сквере «Копилка пословиц», у стелы «Пенза - город трудовой доблести», в сквере Пушкина и на улице Московской. Подробная программа здесь.

Завершится день праздничными салютами в 22:00. Они будут длиться около 10 минут. Точек запуска будет 4, как и на День Победы:

- набережная Суры (смотреть шоу удобно в районе «Ростка»);

- смотровая площадка на улице Мира (красивый вид откроется с Юбилейной площади);

- сквер у стелы «Пенза - город трудовой доблести» в Арбекове (фейерверочный показ);

- территория школы № 20 на улице Экспериментальной на Гидрострое (смотреть удобно у ТРЦ «Ритэйл»).

В День Победы в Пензе также не работал мобильный интернет в местах массовых мероприятий.