Пензенцам рассказали, грозит ли им всеобщая самоизоляция

20.10.2020 | 14:23

Во вторник, 20 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в прямом эфире ответил на вопрос о том, грозит ли населению региона всеобщая самоизоляция.

«Все мы понимаем, что самоизоляция - очень тяжелое испытание для людей. Мы прошли это, многие люди с пониманием относились к этой мере, другие же не соблюдали правил безопасности. Сейчас наступила непростая пора - ОРВИ, пневмония и коронавирус идут рядом. Но мы не видим необходимости в жесткой самоизоляции. Каждый сам должен принять решение, особенно люди старше 65 лет. Если ты не работаешь, то нет большой необходимости ходить по улицам, по магазинам», - пояснил Белозерцев.

Он напомнил, что людям старшего возраста готовы помочь молодые добровольцы - принести лекарства или продукты. При этом пенсионеры вполне могут дышать свежим воздухом при условии применения средств индивидуальной защиты. Однако людям с сопутствующими заболеваниями следует помнить о повышенном риске отягощения заболевания.

«Я надеюсь, что нам удастся избежать самоизоляции, но для этого нужно понимание каждого человека, каждого из нас», - подчеркнул глава региона.

Он также раскритиковал пользователей соцсетей, подвергающих сомнению советы профессиональных медиков и приводящих в пример точки зрения неспециалистов, противоречащие рекомендациям носить маски и перчатки.

«Каждый из нас должен думать и принимать решение, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье своих детей. Будьте осторожны! Прошу молодых людей разговаривать с родными и близкими - людьми старшего возраста, чтобы они в этот период проявляли бдительность, особенно если имеются сопутствующие заболевания», - завершил тему Иван Белозерцев.