Губернатор рассказал, какие проблемы не дают ему спать

28.10.2020 | 10:44

В среду, 28 октября, на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС в онлайн-формате, губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о нереализованных мечтах, проблемах, из-за которых болит душа, тонких моментах, не дающих спать и спокойно работать.

«Для меня очень важно, чтобы в Пензенской области все населенные пункты были обеспечены качественной водой. Например, в городе Кузнецке люди лет 30-40 мечтали, чтобы была хорошая вода, построена станция обезжелезивания. Мы часть проблем решили, приступили к строительству второй станции. В следующем году эта проблема будет решена», - отметил он.

Далее Иван Белозерцев озвучил желаемое: снижение смертности и повышение рождаемости.

«Мы, как мне представляется, делаем многое, чтобы увеличить рождаемость, но добиться такого результата, которого я бы хотел, сегодня пока не удается. Мы создаем рабочие места, открываем новые предприятия, создаем комфортную среду, есть немало молодых людей, которые приезжают в Пензенскую область на работу. Все это должно побуждать молодежь оставаться в области, повышать рождаемость, но пока эти меры не дают желаемого результата. Вот что не дает мне спать», - признал глава региона.

Согласно данным Пензастата за январь - июнь 2020 года, в областном центре показатель естественной убыли населения увеличился до 1 738 человек против 1 031 за первое полугодие 2019-го.

За первые шесть месяцев 2020-го в Пензе зарегистрировали рождение 1 989 малышей, что на 176 (8,1%) меньше, чем за тот же период 2019-го. Скончалось 3 727 человек. Это на 531 (16,6%) больше, чем за январь - июль прошлого года.