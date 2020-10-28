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Общество

Губернатор рассказал, какие проблемы не дают ему спать

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В среду, 28 октября, на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС в онлайн-формате, губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о нереализованных мечтах, проблемах, из-за которых болит душа, тонких моментах, не дающих спать и спокойно работать.

«Для меня очень важно, чтобы в Пензенской области все населенные пункты были обеспечены качественной водой. Например, в городе Кузнецке люди лет 30-40 мечтали, чтобы была хорошая вода, построена станция обезжелезивания. Мы часть проблем решили, приступили к строительству второй станции. В следующем году эта проблема будет решена», - отметил он.

Далее Иван Белозерцев озвучил желаемое: снижение смертности и повышение рождаемости.

«Мы, как мне представляется, делаем многое, чтобы увеличить рождаемость, но добиться такого результата, которого я бы хотел, сегодня пока не удается. Мы создаем рабочие места, открываем новые предприятия, создаем комфортную среду, есть немало молодых людей, которые приезжают в Пензенскую область на работу. Все это должно побуждать молодежь оставаться в области, повышать рождаемость, но пока эти меры не дают желаемого результата. Вот что не дает мне спать», - признал глава региона.

Согласно данным Пензастата за январь - июнь 2020 года, в областном центре показатель естественной убыли населения увеличился до 1 738 человек против 1 031 за первое полугодие 2019-го.

За первые шесть месяцев 2020-го в Пензе зарегистрировали рождение 1 989 малышей, что на 176 (8,1%) меньше, чем за тот же период 2019-го. Скончалось 3 727 человек. Это на 531 (16,6%) больше, чем за январь - июль прошлого года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

главное чтоб совесть людей во сне не мучала

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы, как мне представляется, делаем многое, чтобы увеличить рождаемость,
Это только представляется. А как проснется - все наоборот.

Гость||

Прикольно. Спать не дают мысли о рождаемости.

Гость||

бедняжка-котик))) всем аулом ржем.

Гость||

Грибы собраны. На море отдохнул. О чём ещё мечтать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС в онлайн-формате
28 октября все информационные агентства мира обратились в слух, а зрители в нетерпеливом ожидании прильнули к экранам...

Гость||

Постоянно недовольные земляки. =)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно данным Пензастата за январь - июнь 2020 года, в областном центре показатель естественной убыли населения увеличился до 1 738 человек против 1 031 за первое полугодие 2019-го.
По итогам второго полугодия показатели будут, видимо, намного хуже.

Гость||

Какова судьба хирургического корпуса в Кузнецке, Иван Александрович?

Гость||

В Ростове идет сбор подписей под петицией за отстранение губернатора.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

есть немало молодых людей, которые приезжают в Пензенскую область на работу
Кому придет в голову ехать в нищую Пензенскую область если можно сразу поехать в дефолт сити?

Гость||

Гость писал(a):

Кому придет в голову ехать в нищую Пензенскую область если можно сразу поехать в дефолт сити?
Только полоумным, коих и здесь в избытке.

Гость||

Я на сытый желудок после стопки тоже добрый, душевный, всех люблю)

Гость||

А "виселицы" в форме фонарей в новых скверах, а кентавр, а речные трамвайчики, а умершие от ковида и т.д. не снятся?

Гость||

Заболевания коронавирусом пошли на спад и по стране и по области.Пик пройден.Тенденция на снижение наметилась.

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Имя: Гость
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