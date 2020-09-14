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Общество

В Пензе сохраняется естественная убыль населения

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Согласно данным Пензастата за январь - июнь 2020 года, в областном центре сохраняется естественная убыль населения.

За полгода в Пензе зарегистрировали рождение 1 989 малышей, что на 176 (8,1%) меньше, чем за тот же период 2019-го. Скончалось 3 727 человек. Это на 531 (16,6%) больше, чем за январь - июль прошлого года.

«Таким образом, показатель естественной убыли населения в первом полугодии 2020 года увеличился до 1 738 человек против 1 031 за первое полугодие 2019-го», - рассказала заместитель начальника отдела сводных статистических работ Оксана Буйненко.

В Пензастате отметили, что превышение смертности над рождаемостью наблюдается в большинстве крупных городов России. Из городов ПФО естественный прирост населения за январь - июнь 2020 года специалисты отметили лишь в Казани и Чебоксарах.

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Гость||

все нормальненько меньше народу больше кислороду.

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие...

Гость||

В нашей нефтяной и газовой стране много народа не надо.

Гость||

согласен

Гость||

Все нормально так и должно быть. Кто сказал, что увеличение населения положительный результат? Для дотационого региона чем меньше тем лучше. Меньше денег кремль перечислит.

Гость||

Хорошо говорить о смертях других пока тебя самого это не коснулось. А вообще-то, сокращение населения это показатель плохого качества жизни.

Гость||

Плюс онкология ,плюс люди уезжают.Главное у них все отлично ,навезут гастарбайтеров и дело в шляпе.

Гость||

Тупое население тупо вырезают.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо говорить о смертях других пока тебя самого это не коснулось.
а что же не поговорить когда коснется уже не поговоришь. А ты походу писатель помереть боишься?

Гость||

Ещё 5 лет как минимум будет убыль

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.09.2020 17:40|

Ещё 5 лет как минимум будет убыль

Потом что, помирать некому будет, пустыня? наверное поэтому заранее ее обживать едут азиаты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сохраняется естественная убыль населения.
Это не естественная ! Это называется геноцид !!! Людей держат в нищете, заставляют есть яд и помои. За это каждая погань должна будет ответить перед законом !

Гость||

Естественная?! Убыль!?

То есть вымирание людей путём создания неприемлемой для жизни социальной среды на данной территории - это «естественно» ?

А в словарь заглянуть и прочитать, как «это»называется слабо?

Гость||

Стабильность, безопасность, развитие.

Гость||

установленный арт объект особенно его лошадиная часть указывает какая жизня будет.

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Имя: Гость
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