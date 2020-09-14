В Пензе сохраняется естественная убыль населения

14.09.2020 | 17:05

Согласно данным Пензастата за январь - июнь 2020 года, в областном центре сохраняется естественная убыль населения.

За полгода в Пензе зарегистрировали рождение 1 989 малышей, что на 176 (8,1%) меньше, чем за тот же период 2019-го. Скончалось 3 727 человек. Это на 531 (16,6%) больше, чем за январь - июль прошлого года.

«Таким образом, показатель естественной убыли населения в первом полугодии 2020 года увеличился до 1 738 человек против 1 031 за первое полугодие 2019-го», - рассказала заместитель начальника отдела сводных статистических работ Оксана Буйненко.

В Пензастате отметили, что превышение смертности над рождаемостью наблюдается в большинстве крупных городов России. Из городов ПФО естественный прирост населения за январь - июнь 2020 года специалисты отметили лишь в Казани и Чебоксарах.