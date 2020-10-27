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Общество

В Пензенской области вновь выявили более 170 носителей COVID-19

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Новые случаи коронавирусной инфекции продолжают регистрировать в Пензенской области. Во вторник, 27 октября, свежую статистику опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердился 171 факт заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных за все время пандемии достигло 14 583.

По данным на 25 октября, на стационарном лечении находился 2 771 пациент с коронавирусом. Амбулаторно ежедневно обслуживают от 1 400 до 1 500 с COVID-19.

По сообщениям оперативного штаба, в регионе от коронавирусной инфекции скончались 174 человека. О 4 смертях (женщины 1939 и 1953, мужчины 1938 и 1955 года рождения) стало известно 26 октября.

Выздоровели 10 594 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

Гость||

Знаем. Читали.

Гость||

Последние исследования, проведенные учеными из Университета науки и технологий Хуачжун, показали, что среди взрослого населения города Ухань, откуда по миру начала распространяться эпидемия Covid-19, лишь у 4% обнаружены антитела к вирусу.

По словам ученых, этот факт ставит под сомнение стратегию стран, сделавших ставку на выработку так называемого «стадного иммунитета», а не на вакцину.

Авторы исследования протестировали более 35 тысяч человек, перенесших Covid-19. Ранее считалось, что в крови переболевших обязательно должны присутствовать два типа антител — иммуноглобулин M и G. Однако в ходе последнего исследования тип М сам по себе не был обнаружен ни у одного из тестируемых, тип G выявлен у 3,2%, а наличие обоих типов антител оказалось у менее 1%.

По словам одного из авторов исследования в Ухане, при таких выкладках идея «стадного иммунитета», который якобы должен появляться естественным образом, представляется все более призрачным сценарием.

Гость||

Пензенскому необразованному и невоспитанному быдлу может помочь только вакцина!

Имя: Гость
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