В Пензенской области вновь выявили более 170 носителей COVID-19

27.10.2020 | 10:41

Новые случаи коронавирусной инфекции продолжают регистрировать в Пензенской области. Во вторник, 27 октября, свежую статистику опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе подтвердился 171 факт заражения COVID-19. Таким образом, число инфицированных за все время пандемии достигло 14 583.

По данным на 25 октября, на стационарном лечении находился 2 771 пациент с коронавирусом. Амбулаторно ежедневно обслуживают от 1 400 до 1 500 с COVID-19.

По сообщениям оперативного штаба, в регионе от коронавирусной инфекции скончались 174 человека. О 4 смертях (женщины 1939 и 1953, мужчины 1938 и 1955 года рождения) стало известно 26 октября.

Выздоровели 10 594 человека.