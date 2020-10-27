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Общество

В Пензенской области сократилось число обманутых дольщиков

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В Пензенской области количество обманутых дольщиков, получающих выплату из бюджета, за два года сократилось с 20 до 6 семей.

Это связано с тем, что проблемные дома все же достраиваются. Так, в августе специалисты сдали в эксплуатацию новостройку на улице Ново-Казанской в Пензе.

Закон о компенсации затрат гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, на съем жилого помещения был принят в Пензенской области в июне 2018 года. Речь идет о дольщиках, направивших на возведение дома средства материнского капитала или оформивших ипотеку и не имеющих в собственности иного жилья.

Начисление производится из расчета 100% выплаты, предусмотренной договором найма жилого помещения. Размер компенсации зависит от состава семьи получателей: от одного до трех человек - не более 7 400 рублей, из четырех и более - не более 8 600.

«За два года из бюджета Пензенской области на эти цели направлено 2 млн 614,8 тыс. рублей. В октябре 2020-го средства зачислены на расчетные счета 6 граждан, обратившихся с заявлением и необходимыми документами, на общую сумму 43 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А почему Журавлёв с внучком на свободе ?

Гость||

патаму шта это не смердова ума дело

Гость||

Скоро их будет ещё больше.. Посмотрите сколько новостроек продают, воздух продают уже очередь.. Потом ноют что не знали что их обманывают.. Пример вам Пенза строй. Квартиры также на этапе котлована продавали а теперь ни денег ни квартиры.. Лошары Вы пензюки

Имя: Гость
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