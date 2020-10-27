В Пензенской области сократилось число обманутых дольщиков

27.10.2020 | 12:36

В Пензенской области количество обманутых дольщиков, получающих выплату из бюджета, за два года сократилось с 20 до 6 семей.

Это связано с тем, что проблемные дома все же достраиваются. Так, в августе специалисты сдали в эксплуатацию новостройку на улице Ново-Казанской в Пензе.

Закон о компенсации затрат гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, на съем жилого помещения был принят в Пензенской области в июне 2018 года. Речь идет о дольщиках, направивших на возведение дома средства материнского капитала или оформивших ипотеку и не имеющих в собственности иного жилья.

Начисление производится из расчета 100% выплаты, предусмотренной договором найма жилого помещения. Размер компенсации зависит от состава семьи получателей: от одного до трех человек - не более 7 400 рублей, из четырех и более - не более 8 600.

«За два года из бюджета Пензенской области на эти цели направлено 2 млн 614,8 тыс. рублей. В октябре 2020-го средства зачислены на расчетные счета 6 граждан, обратившихся с заявлением и необходимыми документами, на общую сумму 43 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.