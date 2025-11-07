В Лунинском районе женщина вышла замуж за участника СВО ради выплат

В Лунинском районе женщине, заключившей фиктивный брак с участником СВО, не удалось получить выплаты после его гибели.
Летом 2025 года 33-летняя сельчанка вышла замуж за 58-летнего мужчину, причем до этого он жил в другом населенном пункте и знаком с женщиной не был. Брак зарегистрировали за несколько дней до отбытия бойца в воинскую часть.
Проверка установила, что сельчанка не собиралась создавать семью, а преследовала лишь корыстную цель - ей хотелось получать социальные выплаты.
Когда мужчина погиб, новоиспеченная вдова стала претендовать на часть денег (более 13 млн рублей), полагающихся семье военнослужащего.
Четверых сыновей бойца возмутило поведение мачехи, один из них обратился в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.
Проверка выявила мошенничество, по данному факту возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле надзорного органа.
«В целях защиты прав родственников военнослужащего прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным. Суд заявленные требования удовлетворил», - сообщили в областной прокуратуре.
