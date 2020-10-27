В Пензенской области инфицировано COVID-19 еще 11 несовершеннолетних

27.10.2020 | 14:46

Во вторник, 27 октября, региональный штаб подтвердил информацию, размещенную на сайте стопкоронавирус.ру, о 171 новом случае заболевания в Пензенской области.

Среди пациентов 11 несовершеннолетних в возрасте 4, 8, 9, 10 (трое), 12, 13, 14, 15 и 17 лет.

121 случай COVID-19 выявлен в Пензе, 17 - в Пензенском районе, 13 - в Бессоновском.

По 5 пациентов проживают в городе Заречном и в Тамалинском районе, 3 - в Шемышейском, по 2 - в Сердобском, Лунинском и Кузнецком, 1 - в Городищенском районе.

Под наблюдением находится 6 186 человек. 38 434 сняты с наблюдения.

С начала эпидемии в регионе заболевание подтверждено у 14 583 человек. За этот период в вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии выполнено 93 913 исследований, обследовано 91 338 человек. В лабораториях лечебных учреждений протестировано 271 356 человек, проведено 288 670 исследований.