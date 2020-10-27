В дальнем Арбекове на 15 часов отключат воду

27.10.2020 | 09:41

В среду, 28 октября, в Дальнем Арбекове с 09:00 до 24:00 ограничат водоснабжение. Это связано с обращением компании-застройщика, которая планирует произвести работы по переврезке магистральных водоводов строящихся домов.

Под отключение попадают следующие дома на улице Ладожской: № 79, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 99, 103, 105, 107, 109, 110, 114, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 115, 117, 117а, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 129а, 133, 133а, 135, 139, 141, 144, 144а, 146, 147, 148, 148а, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 168.

На улице Лядова: № 2, 4, 6, 10, 12, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

На проспекте Строителей: № 37, 39, 39в, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97; на улице 65-летия Победы: № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21, 23; на Генерала Глазунова: № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 19, 21, 23.

Также водоснабжения будет ограничено в следующих объектах: детские сады № 142, 152, 130, 142, 149; школы № 73, 74, 67, 76, 68, 78; ДС «Буртасы», ФОК «Чайка», Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова; медучреждения на улице Стасова, 6, Лядова, 30, Стасова, 7, к. 3, Стасова, 7Б, пр-те Строителей, 37а, улице Ладожской, 158.

На период отключений будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.