Пензенцы пытаются оформить больничные по симптомам из Сети

27.10.2020 | 09:21

Пензенский минздрав опубликовал некоторые итоги работы по приему от жителей региона обращений, связанных с пандемией коронавируса. За две недели на электронный адрес covid@mzs.penza.net пришло около 500 вопросов.

«По числу обращений мы видим тенденцию к уменьшению. Если в первые дни поступало порядка 100 обращений в день, теперь их число составляет не более 50», - пояснила начальник отдела минздрава Надежда Шейдерова.

Все обращения отрабатываются в течение суток. Гражданину либо перезванивают, либо направляют к нему мобильную бригаду из городской поликлиники (они работают до 22:00). Однако пациенты, вызвавшие врача на дом, не всегда оказываются на месте.

«Повторно направлять мобильные врачебные бригады на один и тот же адрес не представляется возможным. У пациента складывается впечатление, что на его обращение никто не отреагировал, и он пишет жалобу еще», - констатировали в минздраве.

Поэтому всех, кто вызвал врача на дом, попросили его дожидаться.

Кроме того, выявлены случаи, когда здоровые граждане пытались оформить больничный лист, рассказав о симптомах, о которых они прочитали в интернете.

«Обращаем внимание, что больничный может быть открыт только на основе объективных данных, полученных врачом после осмотра пациента и сбора его анамнеза. Помните, что посещение вызовов, которые можно расценить как ложные, увеличивает время оказания медицинской помощи тем, кто в ней действительно нуждается», - обратились к пензенцам в минздраве.

Граждан попросили проявить социальную ответственность: носить маски в общественных местах и транспорте, без необходимости не выходить из дома, сделать прививки от гриппа и по согласованию с работодателем перейти на удаленную работу.