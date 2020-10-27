Сетевое издание|18+|Вторник|27 окт 2020|09:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Новый детский сад в Заре готовят к пуску отопления

Печать

На улице Турищева в пензенском микрорайоне Заря продолжают строить детский сад на 120 мест. О ходе работ на объекте в понедельник, 26 октября, рассказал мэр города Андрей Лузгин.

«Сейчас на стройплощадке работает 45 человек. Занимаются благоустройством, завтра начнут установку оконных конструкций, после чего будет подключено отопление - все инженерные сети к зданию подведены», - уточнил он.

Планируется до конца октября заключить договор на поставку оборудования.

«В двухэтажном здании будет размещен пищеблок, медицинский кабинет, а также спортивный и музыкальный классы», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В целом дошкольное учреждение, половина мест в котором предназначена для детей ясельного возраста, должно быть введено в эксплуатацию в 2020 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте