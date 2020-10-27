Новый детский сад в Заре готовят к пуску отопления

27.10.2020 | 09:03

На улице Турищева в пензенском микрорайоне Заря продолжают строить детский сад на 120 мест. О ходе работ на объекте в понедельник, 26 октября, рассказал мэр города Андрей Лузгин.

«Сейчас на стройплощадке работает 45 человек. Занимаются благоустройством, завтра начнут установку оконных конструкций, после чего будет подключено отопление - все инженерные сети к зданию подведены», - уточнил он.

Планируется до конца октября заключить договор на поставку оборудования.

«В двухэтажном здании будет размещен пищеблок, медицинский кабинет, а также спортивный и музыкальный классы», - пояснили в пресс-службе мэрии.

В целом дошкольное учреждение, половина мест в котором предназначена для детей ясельного возраста, должно быть введено в эксплуатацию в 2020 году.