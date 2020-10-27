Кислородную станцию на Гагарина установят за 7-10 дней

27.10.2020 | 13:17

Во вторник, 27 октября, чиновники проинспектировали ход подготовки стационара городской больницы на улице Гагарина в Пензе к работе с COVID-19.

Там появятся дополнительные 222 койки, в том числе 12 реанимационных, для среднетяжелых и тяжелых больных. 230 точек оснастят системами обеспечения кислородом.

Внутренние магистрали снабжения кислородом уже уложены, подрядчики обустраивают площадку под станцию и прокладывают трубопровод.

Закончить работы планируется за 7-10 дней. На них из регионального бюджета выделят около 10 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне о переустройстве данного корпуса в свете разгрузки медицинских учреждений говорил врио министра здравоохранения Александр Никишин.

По его словам, на стационарном лечении сейчас находится 2 771 пациент с коронавирусом, амбулаторно ежедневно обслуживают от 1 400 до 1 500 человек с COVID-19. При этом среди пациентов с тяжелой формой по сравнению с весенним периодом больше тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Поэтому расход как жидкого, так и газообразного кислорода увеличился.