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Общество

Озвучено число пензенцев, лечащихся от ковида в стационарах и амбулаторно

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В понедельник, 26 октября, на совещании в региональном правительстве врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о напряженной ситуации по госпитализации.

По его словам, трудности отмечаются в Пензе и населенных пунктах с большим количеством жителей.

Никишин уточнил, что бригады скорых ежедневно выезжают на 1 500-1 700 вызовов. В больницах имеется 2 644 инфекционные койки.

Он пояснил, что для разгрузки медицинских учреждений в настоящее время переустраивается корпус 6-й горбольницы на улице Гагарина, готовится площадка под размещение кислородной станции.

Как уточнил врио министра, на стационарном лечении сейчас находится 2 771 пациент с коронавирусом, амбулаторно ежедневно обслуживают от 1 400 до 1 500 с COVID-19.

Особенность осеннего периода по сравнению с весенним заключается в том, что чаще встречаются легкие формы течения болезни, поэтому медики могут лечить амбулаторно большее количество людей.

«Среди тяжелых форм больше тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Увеличился расход как жидкого, так и газообразного кислорода», - констатировал Александр Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Катастрофа !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как уточнил врио министра, на стационарном лечении сейчас находится 2 771 пациент с коронавирусом
А сколько пациентов с так называемой "коронавирусной пневмонией", которая в обнародую статистику не попадает?

Имя: Гость
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