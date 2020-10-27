«Дамате» помогает детям сотрудников сдать ЕГЭ и поступить в вуз

27.10.2020 | 13:56

В Пензенской области группа компаний «Дамате» запустила специализированный онлайн-курс по подготовке детей сотрудников к ЕГЭ. Программа стала одной из составляющих частей образовательного проекта «Академия «Дамате».

В обучении могут принять участие дети сотрудников компании - ученики 11-х классов, которые готовятся к поступлению в вуз - партнер «Дамате» Пензенский государственный аграрный университет. Курсы, позволяющие создать равные условия для поступления детей из сельской местности, стартовали в середине октября и продлятся до мая 2021 года.

Программа подготовки разработана специально для абитуриентов, планирующих связать свою жизнь с сельским хозяйством, и позволяет гарантировать высокие результаты при сдаче экзаменов.

Стать участником курса несложно. Для этого родители будущего абитуриента должны заполнить анкету. Заявку на прохождение курса можно оставить по электронному адресу personal_UK@acdamate.com.

Занятия проходят в режиме онлайн, который позволяет получить знания детям из отдаленных районов региона. Преподаватели Пензенского аграрного университета ведут курсы по русскому языку, математике, биологии, обществознанию и физике. Для удобства учеников занятия проводятся по воскресеньям, продолжительность каждого из них составляет 1,5 часа.

«Цель проекта «Академия «Дамате» - создание равных условий для обучения детей наших сотрудников. Мы видим, как тяжело ребятам из сельской местности поступить в высшие учебные заведения. Сказывается прежде всего удаленность места проживания, а в данный момент ситуацию осложняет пандемия.

В этом году в Пензенский государственный аграрный университет поступило рекордное количество детей из Нижнеломовского района, где работает большинство наших сотрудников. Это свидетельствует о росте заинтересованности абитуриентов в поступлении в аграрные вузы и в перспективах профессионального роста на родной земле. В этом году запущена пилотная группа по подготовке к ЕГЭ и, если опыт будет положительным, мы масштабируем его на другие университеты и регионы присутствия компании», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом Полина Коннова.

Курс подготовки к единому государственному экзамену - это первая ступень на пути сопровождения детей сотрудников компании от школы до трудоустройства. Поступившим ребятам «Дамате» предоставит возможность пройти производственную практику и написать диплом на примере производственных объектов, а лучшим выпускникам предложит места для работы по выбранному направлению.