В области зарегистрировали почти 170 новых носителей COVID-19

26.10.2020 | 10:41

В Пензенской области продолжает увеличиваться число больных коронавирусной инфекцией. Свежая статистика была опубликована утром в понедельник, 26 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе зарегистрировали 169 новых больных. Накануне их было 177. Общее число инфицированных за время пандемии составило 14 412.

Умерли, согласно сообщениям оперативного штаба, 170 человек. Выздоровели 10 520.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в настоящее время в регионе сложилась очень сложная ситуация.

«У нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал… Кислорода не хватает сейчас», - рассказал глава региона во время оперативного совещания в правительстве 26 октября.