Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В области зарегистрировали почти 170 новых носителей COVID-19

Печать

В Пензенской области продолжает увеличиваться число больных коронавирусной инфекцией. Свежая статистика была опубликована утром в понедельник, 26 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за последние сутки в регионе зарегистрировали 169 новых больных. Накануне их было 177. Общее число инфицированных за время пандемии составило 14 412.

Умерли, согласно сообщениям оперативного штаба, 170 человек. Выздоровели 10 520.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, в настоящее время в регионе сложилась очень сложная ситуация.

«У нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал… Кислорода не хватает сейчас», - рассказал глава региона во время оперативного совещания в правительстве 26 октября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Губера посадить за панику, запугивает людей - идиот.

Гость||

где крестные ходы против вируса?

Когда привезут мощей против короны?

Почему Серафим не летает с иконами над областью?!

Зря чтоли на этот вымысел столько миллиардов из бюджета вывалили, вместо постройки больниц

Гость||

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

Гость||

как и подтвердил недавно Никишин, вирус будет активно распространяться, пока не переболеют или не будут привиты 70 % людей. До этого момента ничего не изменится. Да и вирус не опасен для подавляющего большинства. Так что просто необходимо смириться с существованием вируса и жить спокойно

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте