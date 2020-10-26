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Общество

Белозерцев: У нас огромное количество заболевших, кислорода не хватает

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Губернатор Иван Белозерцев назвал ситуацию по коронавирусной инфекции, сложившуюся в Пензенской области, очень сложной. Об этом он заявил во время оперативного совещания в понедельник, 26 октября.

«Я бы так сказал: у нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал», - рассказал глава региона.

В течение последних двух недель в Пензенской области фиксируется свыше 160 новых пациентов COVID-19 в сутки. Максимальный показатель - 177 - зарегистрирован 25 октября.

«Вот это количество сегодня стабилизировалось. Но 180 ковидных больных в сутки - это очень-очень много! А сколько среди этих 180 лиц с тяжелыми заболеваниями?» - задался вопросом губернатор.

Он отметил, что такие пациенты направляются в отделения реанимации и подключаются в системам ИВЛ.

«У нас кислорода не хватает сейчас! Хотя мы в подготовительный период проделали огромную работу и дополнительно этим вопросом занимаемся», - пояснил глава региона.

При этом он отметил: к счастью, прирост новых больных пока не превышает 200 человек в сутки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

А сколько среди этих 180 лиц с тяжелыми заболеваниями?» - задался вопросом губернатор.
Это что - риторический вопрос? Ответа нет?

Гость||

Петр кузнецов намного умней!

Гость||

Не хватает кислорода? Покрасить мост еще раз и установить еще одного дырявого кентавра!

Гость||

Настораживает фраза; ПОКА не превышает 200 человек а сутки....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

фиксируется свыше 160 новых пациентов COVID-19 в сутки.
penzainform.ru писал(a):
Но 180 ковидных больных в сутки - это очень-очень много!
penzainform.ru писал(a):
к счастью, прирост новых больных пока не превышает 200 человек в сутки
Что-то он совсем в цифрах запутался.

гребень||

заболевших простудой??????????????? а сколько получают врачи которые этих простудных обслуживают, по 80000 руб и более а сколько на лево уходит даже представить страшно, по мне это кажется хорошим способом помутить воду и половить рыбку тама

Гость||

9.43 А памятников сколько новых пооткрывали?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я бы так сказал: у нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал», - рассказал глава региона.
Две недели назад, тот же:

«Безусловно, ситуация непростая, однако система здравоохранения в настоящее время подготовлена. В марте-апреле этого года, когда мы впервые столкнулись с COVID-19, было гораздо сложнее. Это была новая, неизвестная болезнь, сегодня наши врачи наработали успешный опыт диагностики и лечения коронавируса»

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/10/13/ivan_belozertcev_o_covid-19_boleyut_mnogie_zaboleli_moi_kollegi.html

"Уже постиран день вчерашний

И фотографии бледнеют,

Не вспоминай меня почаще,

Не приезжай ко мне скорее."

Гость||

При этом он отметил: к счастью, прирост новых больных пока не превышает 200 человек в сутки.@

Счастье-то какое!

Гость||

Восемь лямов на краску хватило, а на на новую кислородную станцию рубля не достает?

гребень||

все это похоже очень на трагикомедию и фарс

Гость||

Все под контролем, все хорошо, ограничения не требуются, только больных класть уже некуда и врачей не хватает. А что у нас с моргами?

Гость||

мне мазок отказались делать, сдала платно кровь - ковид подтвердился. и сколько таких как я вне статистики?

Гость||

День города, день варенья и прочая дрянь свои плоды даёт. Он прекрасно знал, что так будет, если не совсем дурак.

Гость||

Зато какой храмик за 12 бюджетных миллиардов. И сколько ещё миллиардов из бюджета будет потрачено на потеху попам

Это ведь важнее людей и больниц. Именной колокол - это же круто

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Имя: Гость
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