Белозерцев: У нас огромное количество заболевших, кислорода не хватает

26.10.2020 | 09:37

Губернатор Иван Белозерцев назвал ситуацию по коронавирусной инфекции, сложившуюся в Пензенской области, очень сложной. Об этом он заявил во время оперативного совещания в понедельник, 26 октября.

«Я бы так сказал: у нас огромное, у нас большое количество заболевших каждый день, у нас переполнены больницы, в разы перегружено первичное звено и те, кто работает в красной зоне, у нас запредельная нагрузка на врачебный персонал», - рассказал глава региона.

В течение последних двух недель в Пензенской области фиксируется свыше 160 новых пациентов COVID-19 в сутки. Максимальный показатель - 177 - зарегистрирован 25 октября.

«Вот это количество сегодня стабилизировалось. Но 180 ковидных больных в сутки - это очень-очень много! А сколько среди этих 180 лиц с тяжелыми заболеваниями?» - задался вопросом губернатор.

Он отметил, что такие пациенты направляются в отделения реанимации и подключаются в системам ИВЛ.

«У нас кислорода не хватает сейчас! Хотя мы в подготовительный период проделали огромную работу и дополнительно этим вопросом занимаемся», - пояснил глава региона.

При этом он отметил: к счастью, прирост новых больных пока не превышает 200 человек в сутки.