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Общество

Пензенцы остались без рейсов «Аэрофлота» и «РусЛайна»

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Число авиарейсов между Пензой и другими городами России продолжает сокращаться. Утренние полеты авиакомпании «РусЛайн» во Внуково, которые должны были возобновить с 24 октября, вновь отменили.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте пензенского аэропорта. Пока планируется, что рейсов не будет до 27 ноября. Однако «РусЛайн» уже неоднократно переносил дату начала полетов, отмененных из-за пандемии коронавируса. Возможно, это произойдет и в ноябре.

Ранее директор аэропорта Юрий Осколков сообщил, что от авиасообщения с Пензой отказался «Аэрофлот». Решение было принято из-за того, что в обеденное время значился еще один рейс - авиакомпании S7. Кроме того, по причине отсутствия господдержки были прекращены полеты в Санкт-Петербург.

В настоящее время улететь из Пензы можно только в Домодедово. Утренние, обеденные и вечерние рейсы ежедневно выполняет S7.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А так рад за вас, что вы каждый раз подтверждаете свой выбор и голосуете именно так. Так вам и надо!

Гость||

... и поезд до Самары отменяют.

Гость||

У Осколкова все нормально, получает денежки в трех местах, не напрягайте его, он сейчас Мордовией занимается

Гость||

очередной прорыв...

Гость||

Зато имя придумывали этому аэродрому для кукурузников.

Гость||

Так кукурузники были Вехова, его заместителя, там все работает

Гость||

неправильная информация! аэрофлот продолжит летать,отменили один рейс S7

Гость||

а скоро аэропорт совсем закроют

Гость||

Ну закроют и ладно. Вас если послушать, то денег даже на еду нет, не то что на билет на самолет до Мск.

Гость||

нет у тех кто не ворует

Гость||

Сказали же - сидите дома!

Гость||

Надо было голосовать за Навального. Тогда было бы 10 рейсов в час.

Гость||

А кто такой Навальный? Из мультика какого? И куда он иэбирался?

Гость||

он сейчас Мордовией занимается" А он что, еще и в Мордовии решил аэропорт угробить?

Гость||

Все рейсы надо отменить

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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