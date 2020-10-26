Пензенцы остались без рейсов «Аэрофлота» и «РусЛайна»

26.10.2020 | 09:00

Число авиарейсов между Пензой и другими городами России продолжает сокращаться. Утренние полеты авиакомпании «РусЛайн» во Внуково, которые должны были возобновить с 24 октября, вновь отменили.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте пензенского аэропорта. Пока планируется, что рейсов не будет до 27 ноября. Однако «РусЛайн» уже неоднократно переносил дату начала полетов, отмененных из-за пандемии коронавируса. Возможно, это произойдет и в ноябре.

Ранее директор аэропорта Юрий Осколков сообщил, что от авиасообщения с Пензой отказался «Аэрофлот». Решение было принято из-за того, что в обеденное время значился еще один рейс - авиакомпании S7. Кроме того, по причине отсутствия господдержки были прекращены полеты в Санкт-Петербург.

В настоящее время улететь из Пензы можно только в Домодедово. Утренние, обеденные и вечерние рейсы ежедневно выполняет S7.