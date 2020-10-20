В аэропорту назвали причину отмены сообщения с Санкт-Петербургом

20.10.2020 | 18:52

Сложили крылья: авиасообщение между Пензой и Санкт-Петербургом прервано. Совсем недолго осенью летали из города на Суре в Северную столицу и в обратном направлении - всего месяц. И вот рейсы отменили.

Дело далеко не в пандемии, как было весной, а в финансировании. Руководство компании-перевозчика объяснило директору пензенского аэропорта решение о прекращении полетов.

«Отсутствие субсидий на данном направлении со стороны Росавиации. Они сначала заявились, их утвердили, но потом исключили из списка субсидированных компаний на данном направлении», - сообщил директор аэропорта им. В. Г. Белинского Юрий Осколков.

Направление было одним из наиболее популярных у пассажиров. Летали два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Из расписания, размещенного в зале аэровокзала, данные о полетах не пока убрали.

На последний рейс было продано 66 билетов - при том, что воздушное судно вмещает 100 пассажиров.

«И звонят, и приходят, возмущаются. Все надеялись (и мы тоже), что будет летать. Рейс востребован на Санкт-Петербург, всегда была хорошая загрузка», - отметила начальник службы организации перевозок аэропорта им. В. Г. Белинского Светлана Соловьева.

Отмена авиасообщения между Пензой и Санкт-Петербургом - не единственное изменение, которое ждет пассажиров. В Москву они будут летать по зимнему расписанию.

«РусЛайн» - утренний рейс в 7:00, он 24-го числа возвращается, уже начал продавать билеты. Обеденный рейс - S7. За счет того, что у нас два в обед получается, «Аэрофлот» приостанавливает полеты», - рассказал Юрий Осколков.

Есть договоренность, что в летнем расписании этот рейс в Москву будет.