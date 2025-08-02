В пензенском аэропорту введены ограничения

02.08.2025 | 05:34

Утром в субботу, 2 августа, в пензенском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Предупреждение распространила Росавиация в 5:17.

На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность» из-за атаки вражеских беспилотников. Были запущены звуковые сирены. Тем, кто на улице, следует зайти в ближайшее укрытие и оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала.

Расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий, можно узнать по ссылке.

Ранним утром субботы Пензу атаковали беспилотники. Горожане услышали несколько хлопков.

На территории региона введен режим «Беспилотная опасность». Мобильный интернет ограничен.