Пензенцы могут получить бесплатную консультацию о качестве овощей

26.10.2020 | 11:46

В понедельник, 26 октября, в Роспотребнадзоре стартовала горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Она продлится до 9 ноября.

Консультанты дают ответы на вопросы о правильном выборе, реализации и маркировке товаров данного вида, а также здоровом питании в целом. У специалистов также можно узнать о том, куда обращаться с жалобой на некачественную продукцию в магазине.

Единый консультационный центр действует круглосуточно по телефону 8(800) 555-49-43 (звонок бесплатный) на русском и английском языках.

С вопросами можно обратиться по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Пензенской области: 8 (800) 707-64-22; 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

«На сайте http://zpp.rospotrebnadzor.ru каждый потребитель может ознакомиться с информацией о фальсифицированных продуктах, а также с рекомендациями по здоровому питанию», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.