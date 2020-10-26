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Общество

Пензенцы могут получить бесплатную консультацию о качестве овощей

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В понедельник, 26 октября, в Роспотребнадзоре стартовала горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Она продлится до 9 ноября.

Консультанты дают ответы на вопросы о правильном выборе, реализации и маркировке товаров данного вида, а также здоровом питании в целом. У специалистов также можно узнать о том, куда обращаться с жалобой на некачественную продукцию в магазине.

Единый консультационный центр действует круглосуточно по телефону 8(800) 555-49-43 (звонок бесплатный) на русском и английском языках.

С вопросами можно обратиться по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Пензенской области: 8 (800) 707-64-22; 8 (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

«На сайте http://zpp.rospotrebnadzor.ru каждый потребитель может ознакомиться с информацией о фальсифицированных продуктах, а также с рекомендациями по здоровому питанию», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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