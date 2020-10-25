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Общество

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем автомобилиста

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В воскресенье, 25 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников городского автомобильного транспорта с профессиональным праздником.

«Обеспечивая мобильность, надежность, безопасность перевозок грузов и пассажиров, вы вносите большой вклад в развитие экономики, процветание региона и страны. От вашей слаженной и безаварийной работы зависит функционирование всех сфер жизнедеятельности нашего города.

От всей души благодарю вас за нелегкий труд, высокий уровень профессионализма и верность выбранному делу!» - сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал автомобилистам крепкого здоровья, большого счастья, безаварийных будней, удачи в пути и хорошего настроения в спутники.

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