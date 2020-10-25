В регионе за сутки выявили свыше 175 случаев заражения коронавирусом

25.10.2020 | 10:32

В воскресенье, 25 октября, в Пензенской области выявили еще 177 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся в регионе составило 14 243.

Всего с 18 по 24 октября инфекцию подхватили 1 167 жителей области. Медики выписали 476 человек, 20 пациентов скончались.

На 100 000 населения зарегистрировано 1 056,3 заражения.

Как доложил губернатор Иван Белозерцев полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову 23 октября, в Пензе проживает 54,3% заразившихся. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в 8 муниципальных образованиях из 29 и в Заречном.