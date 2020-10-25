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Общество

В регионе за сутки выявили свыше 175 случаев заражения коронавирусом

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В воскресенье, 25 октября, в Пензенской области выявили еще 177 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в московском оперативном штабе.

Общее число заразившихся в регионе составило 14 243.

Всего с 18 по 24 октября инфекцию подхватили 1 167 жителей области. Медики выписали 476 человек, 20 пациентов скончались.

На 100 000 населения зарегистрировано 1 056,3 заражения.

Как доложил губернатор Иван Белозерцев полпреду Президента РФ в ПФО Игорю Комарову 23 октября, в Пензе проживает 54,3% заразившихся. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в 8 муниципальных образованиях из 29 и в Заречном.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это называется- не по дням, а по часам...

Гость||

В регионе за сутки выявили свыше 175 случаев заражения коронавирусом - гнать сработы надо за такие заголовки

Гость||

Заголовок убогий!!!!

Гость||

Умные коменты-атас

Гость||

penzainform.ru писал(a):

177 случаев коронавирусной инфекции.
Но вот почему они маски не носили.

Гость||

Ну напиши уж про крематорий ещё и миссия будет выполнена.

Гость||

заголовок пипец

Гость||

надо было написать больше 176

Гость||

Гость писал(a):

В регионе за сутки выявили свыше 175 случаев заражения коронавирусом - гнать сработы надо за такие заголовки
ничего плохого не увидел.

Гость||

Я правильно понимаю если носить маску не важно какую то я возможно и подцеплю вирус но зато это будет в маске.

А если не носить маску то я возможно и подцеплю вирус но зато на маски расхода не будет.

Гость||

Гость писал(a):

Я правильно понимаю если носить маску не важно какую то я возможно и подцеплю вирус но зато это будет в маске.

А если не носить маску то я возможно и подцеплю вирус но зато на маски расхода не будет.

Правильно.

Гость||

вот твердят постоянно масочный режим но все равно маски не носят вот опять 177 без масочников с диагнозом их только штрафовать что бы другим не повадно было.

Гость||

Почему закрыта для обсуждения тема "Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем автомобилиста"???

Гость||

Пока все не переболеем так и будет, вирус должен стать частью нашего набора таких как грипп, герпес и т.д. так что маски-не маски, а болеть придется многим.

Гость||

У меня нет герпеса. Ни разу проявлений не было, и анализ отрицательный.

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Имя: Гость
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