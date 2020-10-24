Губернатор - полпреду: В Пензе проживает 54,3% заболевших

24.10.2020 | 11:07

В пятницу, 23 октября, губернатор Иван Белозерцев доложил полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову о положении дел в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Совещание с главами субъектов полпред провел в режиме видеоконференции. Одним из пунктов повестки дня стало противодействие распространению коронавирусной инфекции. Игорь Комаров отметил высокий коэффициент распространения заболевания.

«С 24 августа в целом по округу он не опускался ниже 1, на 22 октября составлял 1,08. Доля активных случаев болезни увеличилась с минимального значения в 15,9% на 11-12 сентября до 20% на 22 октября», - уточнил он.

Игорь Комаров акцентировал внимание на увеличении свободных коек, структуре госпитализации и своевременной маршрутизации больных коронавирусом, на закупке лекарств и наращивании объемов тестирования и лабораторной диагностики на COVID-19.

В свою очередь Иван Белозерцев проинформировал полпреда о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Пензенской области.

«В городе Пензе проживает 54,3% заболевших. Среднеобластной показатель заболеваемости COVID-19 превышен в 8 муниципальных образованиях из 29 и в городе Заречном. В 18 медицинских организациях развернуты 2 644 инфекционные койки», - доложил губернатор.

Он добавил, что еще в одной больнице будут развернуты дополнительные места. Также Белозерцев отметил, что, по расчетам, к кислороду должно быть подключено 456 коек, фактически же их 783. Для пациентов, требующих ИВЛ, имеется 236 коек вместо 228 нормативных.

По состоянию на 24 октября в Пензенской области зафиксировано 14 066 случаев инфицирования коронавирусом. Излечился 10 461 пациент, 165 человек скончались. За последние сутки зарегистрировано 175 новых случаев заболевания COVID-19.