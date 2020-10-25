В кондольских лесах полицейские и общественники посадили 1 га сосен

25.10.2020 | 18:29

Сотрудники пензенской полиции и члены общественного совета призвали посадить лес. Они участвовали во всероссийской акции.

«Наша задача (всех живущих на Земле) - восстанавливать лес. Как говорят экологи, лес - это легкие планеты. Надо своим детям и внукам оставить не выжженную землю, а хорошую, цветущую», - пояснил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Михаил Шахов.

Сначала был небольшой мастер-класс для тех, кому сажать еще не приходилось, затем раздача орудий труда и саженцев. Один копал, другой опускал росток в землю, третий следил за процессом.

Стараниями полицейских и общественников кондольские леса пополнились гектаром молодых сосен обыкновенных.

«Сотрудники полиции принимают участие не только в выявлении и пресечении преступлений в сфере лесопользования, но и в посадке деревьев новых, саженцев», - сообщил начальник пункта полиции села Кондоль ОМВД России по Пензенскому району Кирилл Сидоров.

Кстати, акция является ежегодная, и люди в форме ее постоянные участники.