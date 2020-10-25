Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 окт 2020|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В кондольских лесах полицейские и общественники посадили 1 га сосен

Печать

Сотрудники пензенской полиции и члены общественного совета призвали посадить лес. Они участвовали во всероссийской акции.

«Наша задача (всех живущих на Земле) - восстанавливать лес. Как говорят экологи, лес - это легкие планеты. Надо своим детям и внукам оставить не выжженную землю, а хорошую, цветущую», - пояснил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Михаил Шахов.

Сначала был небольшой мастер-класс для тех, кому сажать еще не приходилось, затем раздача орудий труда и саженцев. Один копал, другой опускал росток в землю, третий следил за процессом.

Стараниями полицейских и общественников кондольские леса пополнились гектаром молодых сосен обыкновенных.

«Сотрудники полиции принимают участие не только в выявлении и пресечении преступлений в сфере лесопользования, но и в посадке деревьев новых, саженцев», - сообщил начальник пункта полиции села Кондоль ОМВД России по Пензенскому району Кирилл Сидоров.

Кстати, акция является ежегодная, и люди в форме ее постоянные участники.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Посадил бандита,посадки и лес!

Гость||

Им нужно ловить жуликов и воров,а они лес сажают вместо бандитов.

Чудны дела в отечестве Российском.

Гость||

Ну хоть что то полезное сделали ,правда гектар это мало.

Гость||

Молодцы, конечно. Интересно, можно ли сосны в Пензе ещё посадить? По-немногу в нескольких районах.

Гость||

Гость писал(a):

Им нужно ловить жуликов и воров,а они лес сажают вместо бандитов.

Чудны дела в отечестве Российском.

Напоминает прополку свеклы в совдепии. Вопрос в другом: кто деньги получил за полицейский труд.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте