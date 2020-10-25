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Общество

Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 170

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В воскресенье, 25 октября в региональном оперативном штабе сообщили о смерти еще двух человек с коронавирусной инфекцией.

Скончалась 52-летняя пациентка с такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия. Также женщина страдала ожирением 2-й степени и атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий.

Также зарегистрирована смерть 65-летней жительницы области. У женщины также были хронические болезни сердечно-сосудистой системы.

Причиной гибели обеих пациенток стала коронавирусная инфекция, осложнившаяся двусторонней пневмонией.

За сутки медики выписали 14 человек, сумевших побороть опасный вирус. Всего с начала эпидемии выздоровело 10 520 жителей области.

На 25 октября общее число заразившихся в регионе составило 14 243. За сутки прибавилось 177 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А где же Дина Черемушкина? Только ей, родимой, верим...

Гость||

Жирные мрут в основном. Дрищам можно не волноваться

Гость||

Чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому.

Активно заражая детей общество имеет возможность победить ослабленный вирус.

Не надо запрещать ходить детям без масок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

о смерти еще двух человек с коронавирусной инфекцией.
опять не соблюдали масочный режим а зря

Гость||

не ужели им тяжело было носить маски

Гость||

Как жаль. Еще жить да жить. Соболезнования близким.

Гость||

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

Гость||

Гость писал(a):

Как жаль. Еще жить да жить. Соболезнования близким.
Ха. С такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия. Также женщина страдала ожирением 2-й степени и атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий - это жизнь? Отмучилась и ладно.

Гость||

Вы бы свои сосуды проверили.

Гость||

Какие злые комментарии

Гость||

Гость писал(a):

Ха. С такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия. Также женщина страдала ожирением 2-й степени и атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий - это жизнь? Отмучилась и ладно.
Голова в порядке? Все вышеперечисленное есть почти у каждого старше 50-55 лет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.10.2020 22:37|

Какие злые комментарии

даже не удивляйтесь. по остальным новостям посмотрите, еще не то увидите. не люди - собаки!

Гость||

В 22 часа обЪявляют .Пенсионный фонд в плюсе ! Печально .

Имя: Гость
Комментарий:

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