Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 170

25.10.2020 | 22:03

В воскресенье, 25 октября в региональном оперативном штабе сообщили о смерти еще двух человек с коронавирусной инфекцией.

Скончалась 52-летняя пациентка с такими сопутствующими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертензия. Также женщина страдала ожирением 2-й степени и атеросклерозом аорты, коронарных, церебральных артерий.

Также зарегистрирована смерть 65-летней жительницы области. У женщины также были хронические болезни сердечно-сосудистой системы.

Причиной гибели обеих пациенток стала коронавирусная инфекция, осложнившаяся двусторонней пневмонией.

За сутки медики выписали 14 человек, сумевших побороть опасный вирус. Всего с начала эпидемии выздоровело 10 520 жителей области.

На 25 октября общее число заразившихся в регионе составило 14 243. За сутки прибавилось 177 пациентов.