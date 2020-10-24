В Пензенской области коронавирус выявили еще у 38 несовершеннолетних

24.10.2020 | 12:39

В субботу, 24 октября, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 175 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

Среди пациентов - 38 детей: 2-месячный младенец, 8-месячный малыш, два годовалых ребенка, по одному - 2, 3, 4, 5, 7 и 8 лет, двое 9-летних, четверо 11-летних.

Также заразились трое 12-летних подростков, столько же 13-летних, шестеро 14-летних, восемь 16-летних и двое 17-летних.

98 случаев заболевания зафиксированы в Пензе, 31 - в Пензенском районе, 16 - в Сердобском, 9 - в Заречном. По 5 человек заразились в Тамалинском и Колышлейском районах, по 2 - в Бессоновском и Шемышейском, по 1 - в Бековском, Иссинском, Каменском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском и Пачелмском районах.

23 октября Министерство образования Пензенской области сообщило, что из-за коронавируса полностью закрыты 3 школы и 1 детский сад. Кроме того, распущены по домам ученики 90 классов в других образовательных заведениях и воспитанники 8 групп в детских садах.