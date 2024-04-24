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Общество

В двух районах области многодетным дадут 550 тысяч на погашение ипотеки

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 24 апреля, депутаты приняли закон, помогающий многодетным семьям погасить ипотечный кредит.

Документ связан с федеральным пилотным проектом, направленным на стимулирование рождаемости. В него входят, помимо Пензенской, Новгородская и Тамбовская области. В Сурском крае проект реализуют в Земетчинском и Сердобском районах.

Чтобы подтолкнуть жителей к рождению третьего и следующих детей, им будут давать возможность погашения ипотеки за счет областного бюджета в размере не более 550 тысяч рублей. Эти средства станут дополнением к федеральной мере господдержки, сумма которой составляет до 450 тысяч рублей.

Таким образом, общий размер финансовой помощи в жилищной сфере семье c тремя и более детьми может составить 1 млн рублей.

Выплата является однократной. За ней может обратиться житель муниципалитета, входящего в пилотный проект, у которого с 1 сентября 2023 года по 20 декабря 2024-го родился третий ребенок или последующие дети.

Обязательным являются два условия. Во-первых, ребенок должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС Пензенской области. Во-вторых, недвижимость должна быть куплена или построена с использованием ипотеки в Земетчинском или Сердобском районе.

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