В Пензенской области из-за COVID-19 закрыли 3 школы и 1 детсад

23.10.2020 | 16:59

В Пензенской области выросло количество детских учреждений, закрытых на карантин. Актуальные данные в пятницу, 23 октября, обнародовала пресс-служба регионального минобра.

Из-за коронавируса полностью закрыты 3 школы и 1 детский сад. Где именно, не сообщается.

Кроме того, распущены по домам ученики 90 классов в других образовательных заведениях и воспитанники 8 групп в детских садах.

Ограничительные мероприятия окончились для ребят из 14 классов и малышей из 8 групп.

По причине ОРВИ закрыты 74 класса и 9 групп.

По данным на 19 октября, из-за коронавируса в регионе не работали 2 школы, были освобождены от занятий ученики 87 классов и воспитанники 14 групп в детских садах.