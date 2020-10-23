В Пензенской области из-за COVID-19 закрыли 3 школы и 1 детсад

В Пензенской области выросло количество детских учреждений, закрытых на карантин. Актуальные данные в пятницу, 23 октября, обнародовала пресс-служба регионального минобра.
Из-за коронавируса полностью закрыты 3 школы и 1 детский сад. Где именно, не сообщается.
Кроме того, распущены по домам ученики 90 классов в других образовательных заведениях и воспитанники 8 групп в детских садах.
Ограничительные мероприятия окончились для ребят из 14 классов и малышей из 8 групп.
По причине ОРВИ закрыты 74 класса и 9 групп.
По данным на 19 октября, из-за коронавируса в регионе не работали 2 школы, были освобождены от занятий ученики 87 классов и воспитанники 14 групп в детских садах.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.