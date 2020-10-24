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Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 14 000

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В субботу, 24 октября, стало известно о 175 новых заболевших COVID-19 в Пензенской области - это на 3 больше, чем днем раньше.

Информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в регионе зафиксировано 14 066 случаев инфицирования коронавирусом. Излечился от заболевания 10 461 пациент, 64 из их числа были выписаны накануне.

За время эпидемии заболевание унесло жизни 165 человек. О смерти трех из них - мужчин 46, 69 и 71 лет - стало известно 23 октября.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

Так что ничего страшного не происходит. Переболеет большинство. Для большинства он не опасен.

Гость||

Гость писал(a):

Так что ничего страшного не происходит. Переболеет большинство. Для большинства он не опасен.
Зачем это писать каждый день? Вводить людей в заблуждение? Большинство уже столкнулось с болезнями родственников, знакомых ковидом, некоторые болеют сами. И со смертями, к сожалению, многим сталкиваться приходится. Вы думаете ваше "для большинсва он не опасен" их хоть как-то успокаивает? А он опасен и чреват последствиями уже после выздоровления. Так что, народ, не расслабляйтесь, соблюдайте меры предосторожности, держите дистанцию и будьте здоровы!

Гость||

Гость писал(a):

Для большинства он не опасен.
А для меньшинства - крематорий? Газовый?

Гость||

Гость писал(a):

Вы думаете ваше "для большинсва он не опасен" их хоть как-то успокаивает? А он опасен и чреват последствиями уже после выздоровления.
Хоть опасен этот вирус, хоть не опасен, если он реально существует, то от него никак не спрячешься, разве что в подземном бункере навечно поселиться.

Гость||

Умирают намного больше

Гость||

Придурки,маски по меньше носите,кто носил маски 90% заболели вирусом ток не понятно каким а врачи ставят ковид за это бабосы гребут.Хватит головы морочить людям лучше займитесь бугалтериями в больницах то дома строят то квартиры покупают то машины по миллиону .

Гость||

Точно, забодал он своим ежедневным 'для большинства не опасен'. На 'меньшинство' ему плевать, если не коснётся самого или близких, а то, что последствия болезни даже у вылечившихся нередко долгие и тяжёлые, так это ему, похоже, невдомёк.

Гость||

Гость писал(a):

Хоть опасен этот вирус, хоть не опасен, если он реально существует, то от него никак не спрячешься, разве что в подземном бункере навечно поселиться.
По крайней мере соблюдать меры предосторожности - ПРАВИЛЬНО носить маски или респираторы, обрабатывать руки и все вещи из магазина, чаще мыть руки, регулярно проводить влажную уборку дома, обрабатывать поверхности на работе (если возможно, зависи от работы), соблюдать дистанцию. Сейчас, когда больницы забиты, болеть никак нельзя. Никто не поможет.

Гость||

Гость писал(a):

Придурки,маски по меньше носите,кто носил маски 90% заболели вирусом ток не понятно каким а врачи ставят ковид за это бабосы гребут.Хватит головы морочить людям лучше займитесь бугалтериями в больницах то дома строят то квартиры покупают то машины по миллиону .
Врачам сейчас как раз не позавидуешь. Вы можете представить себе в каких условиях они работают? И далеко не все выплаты получают. Увольнялись бы они массово, если бы большие деньги получали и при этом риску себя не подвергали? Скоро нас некому лечить будет. По Пензенской области 450 медработников уволилось - потому что страшно и тяжело, и за семьи свои переживают.

Гость||

Машины по миллиону))))))))))))))))))Нет уж давно таких машин, кроме жигулей.

Имя: Гость
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