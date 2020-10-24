В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 14 000

В субботу, 24 октября, стало известно о 175 новых заболевших COVID-19 в Пензенской области - это на 3 больше, чем днем раньше.
Информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
В общей сложности в регионе зафиксировано 14 066 случаев инфицирования коронавирусом. Излечился от заболевания 10 461 пациент, 64 из их числа были выписаны накануне.
За время эпидемии заболевание унесло жизни 165 человек. О смерти трех из них - мужчин 46, 69 и 71 лет - стало известно 23 октября.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.
Так что ничего страшного не происходит. Переболеет большинство. Для большинства он не опасен.